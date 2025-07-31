Депутат Госдумы Гартунг помог челябинскому пенсионеру получить доплату 40 тысяч

Пенсионеру Виктору Кузнецову из деревни Моховички Челябинской области доплатили к пенсии 40 тысяч рублей. Добиться пересчета помог депутат Государственной Думы Валерий Гартунг, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия — За правду».
«Кузнецов обратился к парламентарию, чтобы проверить, правильно ли ему платят пенсию. Оказалось, что у заявителя был занижен зарплатный коэффициент. Чтобы добиться пересчета, Гартунг отправил письмо в Соцфонд», — сообщили URA.RU в реготделении партии.
Соцфонд запросил справки о зарплате и нашел более выгодный период. Поэтому пенсионер Кузнецов смог получить единоразовую выплату в размере 40 тысяч рублей. Также повысилась его ежемесячная пенсия.
Подобных случаев, когда для расчета зарплатного коэффициента выбран неудачный период, очень много, пояснил Гартунг. «За последние несколько лет по моим депутатским запросам пенсии пересчитали уже нескольким тысячам жителей Южного Урала. И неудачно выбранный период для расчета зарплатного коэффициента — одна из самых частых причин недоплаты пенсий», — подчеркнул парламентарий.
Для решения проблемы системно Гартунг вместе с коллегами по фракции «Справедливая Россия — За правду» неоднократно предлагал отменить действующую систему начисления пенсий. Сама система настолько непрозрачная и запутанная, что специалисты постоянно допускают ошибки.
Необходимо вернуться к советской системе, когда пенсия зависела только от стажа и зарплаты, с учетом надбавок за условия труда, пояснил Гартунг. «Тогда, чтобы проверить, правильно ли насчитали пенсию, не требовалась помощь депутата или юриста. Достаточно было калькулятора», — добавил парламентарий.
Гартунг ранее добился повышения пенсии на 3800 рублей для жительницы Челябинска Риммы Ишмухаметовой. Плюсом Соцфонд перечислил женщине единовременную выплату в размере 176 тысяч рублей, рассказал Гартунг.
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