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16:33
Суд в Челябинске продлил срок в СИЗО топ-менеджеру «Газпрома» Шмидту
16:32
Медики с создателями челябинской песочницы, которую оценил Путин, исправят детям речь
16:24
В Челябинске тушат пожар в складском здании на улице Игуменка
Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств
16:06
Стали известны подробности гибели ребенка на челябинском озере Калды. Видео
15:35
Полицейские завели на челябинца уголовное дело за 26 выловленных рыб
15:24
Депутат Госдумы Гартунг помог челябинскому пенсионеру получить доплату 40 тысяч
Приставы остановили работу челябинской шахты ЮГК после национализации
15:19
В челябинском селе Октябрьское построят новый бассейн
15:17
Бывший одноклубник хоккеиста Малкина начал выпускать водку
14:54
В челябинском районе планируют закрыть кадровый вопрос в медицине
2
Челябинский руководитель «Народного фронта» будет курировать ОНФ во всем УрФО
14:43
Бывший челябинский вице-губернатор Богашов обжаловал арест
14:39
Маленький ребенок утонул на озере Калды в Челябинской области
14:38
В цепной аварии из четырех машин в Челябинске пострадала пассажирка автобуса
Выборы-2025: кого выбираем, где и как проголосовать в Челябинской области. Инфографика
14:03
Челябинцы перестали покупать жилье в новостройках
13:40
Губернатор Текслер потребовал ускорить ремонт дома культуры в челябинском селе
13:33
Мальвина и Самсон: топ редких и популярных имен озвучен в Челябинской области
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Фокусы, шоу мыльных пузырей и бисероплетение: что ждет юных челябинцев в выходные
13:30
Какие праздники отмечают 2 августа 2025: что можно и нельзя делать
13:10
Восемь вагонов сошли с рельсов в Челябинске. Фото
13:03
Американские СМИ заранее включили магнитогорца Малкина в Зал славы НХЛ
Семьям с детьми помогут с ипотекой, не дожидаясь низкой ключевой ставки
12:28
Обвиняемые в диверсии братья из Златоуста пытались покинуть СИЗО
12:00
В Челябинске ограничат движение по улице Шмакова
10:41
Рейс отложен: что происходит в российских аэропортах 1 августа 2025
«Фит с Витей АК-47 и удаление дебютного альбома Гуфа»: как миллиардер из Магнитогорска влился в шоу-бизнес
10:16
Фонтанчики с бесплатной питьевой водой появятся в аэропорту Челябинска
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10:06
В Челябинске ритуальным агентам начали платить по 150 тысяч рублей
08:45
Фабрика челябинского экс-замгубернатора Сербинова судится с властями Коркино
Чем отличились фигуранты дела о стадионе четырех губернаторов в Златоусте. Фото, видео
07:30
Челябинцам дали прогноз погоды на последний месяц лета
00:02
Челябинским охотникам утвердили квоты на добычу зверя на год
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31 июля 2025
23:29
Айза назвала глупой идею выкупить и удалить альбом Гуфа