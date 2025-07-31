Губернатор Текслер потребовал ускорить ремонт дома культуры в челябинском селе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Октябрьский район проверил, как идет капитальный ремонт дома культуры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, губернатор потребовал ускорить ремонт.
«Сентябрь — время оживления культурной жизни. Дети идут в школу, люди возвращаются из отпусков, открытие должно состояться. Я, честно говоря, был уверен, что работы уже завершены, но, понимаю, что изменения существенны и заметны. Давайте завершим все работы в сентябре и откроемся», — заявил Текслер во время осмотра объекта.
К приезду главы региона в доме культуры обновили отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию и энергоснабжение. Специалисты также заменили пожарную сигнализацию и почти завершили отделку фасадов. На территории уложили новый асфальт, обустроили площадку с качелями и скамейками, провели озеленение и установили ограду.
Для маломобильных групп населения у дома культуры теперь построен современный пандус и размещены стенды со шрифтом Брайля. В учреждение закупили новые звуковые и световые установки, современные проекторы, офисную мебель и аппаратуру.
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