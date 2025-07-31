31 июля 2025

Фабрика челябинского экс-замгубернатора Сербинова судится с властями Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика картона Игоря Сербинова снова судится с властями Коркино
Фабрика картона Игоря Сербинова снова судится с властями Коркино Фото:

Фабрика «ЮжУралКартон» бывшего челябинского вице-губернатора Игоря Сербинова судится с властями Коркино. Как следует из материалов дела, предприятие добивается признания права собственности.

«ООО „Фабрика Южуралкартон“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к администрации Коркинского муниципального округа. Требует признать право собственности на реконструированный производственный корпус», — отмечено в определении (имеется в распоряжении URA.RU).

Также истец добивается сохранения здания в реконструированном состоянии. Площадь одноэтажной постройки чуть превысила девять тысяч квадратных метров.

Суд заявление принял. В качестве третьего лица арбитраж привлек к спору Росреестр. Предварительное судебное заседание состоится в сентябре.

В 2025 году процесс стал вторым. В мае фабрика отсудила у властей другое здание — пристрой к производственному корпусу площадью 3,995 тысячи кв метров.

Власти тогда заявили URA.RU, что претензий к предприятию нет. Постройка считалась самовольной — не хватало акта подключения помещений к коммуникациям, схемы расположения объекта и некоторых других документов.

«ЮжУралКартон» на 100% принадлежит компании «Л-Авто». Согласно данным СБИС, долей в 75% в этой фирме владеет Сербинов-старший. Еще четверть контролирует сын Александр.

Другой бизнес Сербинова попал под пристальное внимание правоохранительных органов. Главу правления принадлежащего бывшему вице-губернатору банка «Снежинский» Федора Богданчикова Центральный райсуд Челябинска в июле арестовал на два месяца по обвинению в коммерческом подкупе. Предварительно, его поймали при получении 19-миллионной взятки от банковского агента. Следствие допускает, что взамен Богданчиков направлял в госкорпорацию «ДОМ.РФ» документы по фиктивным сделкам, чтобы получать государственные средства, направленные по линии госпрограммы поддержки многодетных семей.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.

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Фабрика «ЮжУралКартон» бывшего челябинского вице-губернатора Игоря Сербинова судится с властями Коркино. Как следует из материалов дела, предприятие добивается признания права собственности. «ООО „Фабрика Южуралкартон“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к администрации Коркинского муниципального округа. Требует признать право собственности на реконструированный производственный корпус», — отмечено в определении (имеется в распоряжении URA.RU). Также истец добивается сохранения здания в реконструированном состоянии. Площадь одноэтажной постройки чуть превысила девять тысяч квадратных метров. Суд заявление принял. В качестве третьего лица арбитраж привлек к спору Росреестр. Предварительное судебное заседание состоится в сентябре. В 2025 году процесс стал вторым. В мае фабрика отсудила у властей другое здание — пристрой к производственному корпусу площадью 3,995 тысячи кв метров. Власти тогда заявили URA.RU, что претензий к предприятию нет. Постройка считалась самовольной — не хватало акта подключения помещений к коммуникациям, схемы расположения объекта и некоторых других документов. «ЮжУралКартон» на 100% принадлежит компании «Л-Авто». Согласно данным СБИС, долей в 75% в этой фирме владеет Сербинов-старший. Еще четверть контролирует сын Александр. Другой бизнес Сербинова попал под пристальное внимание правоохранительных органов. Главу правления принадлежащего бывшему вице-губернатору банка «Снежинский» Федора Богданчикова Центральный райсуд Челябинска в июле арестовал на два месяца по обвинению в коммерческом подкупе. Предварительно, его поймали при получении 19-миллионной взятки от банковского агента. Следствие допускает, что взамен Богданчиков направлял в госкорпорацию «ДОМ.РФ» документы по фиктивным сделкам, чтобы получать государственные средства, направленные по линии госпрограммы поддержки многодетных семей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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