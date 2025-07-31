Фабрика челябинского экс-замгубернатора Сербинова судится с властями Коркино

Фабрика «ЮжУралКартон» бывшего челябинского вице-губернатора Игоря Сербинова судится с властями Коркино. Как следует из материалов дела, предприятие добивается признания права собственности.
«ООО „Фабрика Южуралкартон“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к администрации Коркинского муниципального округа. Требует признать право собственности на реконструированный производственный корпус», — отмечено в определении (имеется в распоряжении URA.RU).
Также истец добивается сохранения здания в реконструированном состоянии. Площадь одноэтажной постройки чуть превысила девять тысяч квадратных метров.
Суд заявление принял. В качестве третьего лица арбитраж привлек к спору Росреестр. Предварительное судебное заседание состоится в сентябре.
В 2025 году процесс стал вторым. В мае фабрика отсудила у властей другое здание — пристрой к производственному корпусу площадью 3,995 тысячи кв метров.
Власти тогда заявили URA.RU, что претензий к предприятию нет. Постройка считалась самовольной — не хватало акта подключения помещений к коммуникациям, схемы расположения объекта и некоторых других документов.
«ЮжУралКартон» на 100% принадлежит компании «Л-Авто». Согласно данным СБИС, долей в 75% в этой фирме владеет Сербинов-старший. Еще четверть контролирует сын Александр.
Другой бизнес Сербинова попал под пристальное внимание правоохранительных органов. Главу правления принадлежащего бывшему вице-губернатору банка «Снежинский» Федора Богданчикова Центральный райсуд Челябинска в июле арестовал на два месяца по обвинению в коммерческом подкупе. Предварительно, его поймали при получении 19-миллионной взятки от банковского агента. Следствие допускает, что взамен Богданчиков направлял в госкорпорацию «ДОМ.РФ» документы по фиктивным сделкам, чтобы получать государственные средства, направленные по линии госпрограммы поддержки многодетных семей.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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