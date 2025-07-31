31 июля 2025

Медики с создателями челябинской песочницы, которую оценил Путин, исправят детям речь

Челябинские «Инновации детям» и ЮУГМУ исправят детскую речь
© Служба новостей «URA.RU»
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После Владимира Путина разработка заинтересовала замминистра цифрового развития РФ Андрея Заренина
После Владимира Путина разработка заинтересовала замминистра цифрового развития РФ Андрея Заренина Фото:

Челябинские создатели показанной президенту РФ Владимиру Путину интерактивной песочницы и «умного зеркала» для корректировки речи создадут с медуниверситетом лабораторию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора фонда «Сколково», компании IT-Park74, стороны займутся детской реабилитацией.

«Южно-Уральский государственный медуниверситет (ЮУГМУ) и „Инновации детям“ объединяют усилия для развития технологий детской реабилитации. Центральным элементом проекта станет специализированная лаборатория на базе вуза», — отметили URA.RU в офисе IT-Park74.

В лаборатории будут разрабатывать и тестировать интерактивные решения, которые помогут детям с речевыми, когнитивными и двигательными нарушениями. Основное внимание специалисты уделят адаптации технологий, используемых в обучении и играх для нужд лечебной практики.

«Это — инвестиция в здоровое будущее. Университет обладает широкими компетенциями в области медицины и реабилитации. Сотрудничество с индустриальным партнером позволит оперативно переводить научные идеи в прикладные продукты», — заявление и.о. ректора ЮУГМУ Ольги Абрамовских URA.RU озвучили в IT-Park74.

Потребность в современных реабилитационных инструментах актуализировалась в связи с ростом числа нуждающихся детей. Гендиректор «Инновации детям» Игорь Григорьев выразил надежду на то, что совместная работа с университетом повысит качество и клиническую значимость решений компании.

В 2024 году проект «Инновации детям» одержал победу в категории «IT» федерального конкурса российских брендов «Знай наших». Стенд посетил Путин. Награждение организовало Агентство стратегических инициатив. В июле 2025 года сооснователь компании Дмитрий Андреев за достигнутые успехи получил в Москве премию «Страну меняют люди».

Созданные в компании технологии помогают развивать речь и двигательную активность
Созданные в компании технологии помогают развивать речь и двигательную активность
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Челябинские создатели показанной президенту РФ Владимиру Путину интерактивной песочницы и «умного зеркала» для корректировки речи создадут с медуниверситетом лабораторию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора фонда «Сколково», компании IT-Park74, стороны займутся детской реабилитацией. «Южно-Уральский государственный медуниверситет (ЮУГМУ) и „Инновации детям“ объединяют усилия для развития технологий детской реабилитации. Центральным элементом проекта станет специализированная лаборатория на базе вуза», — отметили URA.RU в офисе IT-Park74. В лаборатории будут разрабатывать и тестировать интерактивные решения, которые помогут детям с речевыми, когнитивными и двигательными нарушениями. Основное внимание специалисты уделят адаптации технологий, используемых в обучении и играх для нужд лечебной практики. «Это — инвестиция в здоровое будущее. Университет обладает широкими компетенциями в области медицины и реабилитации. Сотрудничество с индустриальным партнером позволит оперативно переводить научные идеи в прикладные продукты», — заявление и.о. ректора ЮУГМУ Ольги Абрамовских URA.RU озвучили в IT-Park74. Потребность в современных реабилитационных инструментах актуализировалась в связи с ростом числа нуждающихся детей. Гендиректор «Инновации детям» Игорь Григорьев выразил надежду на то, что совместная работа с университетом повысит качество и клиническую значимость решений компании. В 2024 году проект «Инновации детям» одержал победу в категории «IT» федерального конкурса российских брендов «Знай наших». Стенд посетил Путин. Награждение организовало Агентство стратегических инициатив. В июле 2025 года сооснователь компании Дмитрий Андреев за достигнутые успехи получил в Москве премию «Страну меняют люди».
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