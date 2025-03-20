ПНИПУ: плазменный аппарат для лечения псориаза и открытых ран создали в Перми

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) создали первый в РФ плазменный аппарат для лечения открытых ран, послеоперационных швов и кожных заболеваний. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«Рынок медицинских плазменных аппаратов в России слабо развит и представлен лишь несколькими моделями. Наши ученые разработали устройство, отличающееся широкозахватным воздействием и возможностью регулировать спектр света в большом диапазоне длин волн. В будущем оно сможет ускорить заживление ран, постоперационных швов и лечение кожных заболеваний. Сейчас в стране нет аналогов», — пояснили собеседники агентства.
Установку в данный момент отправили в ПГМУ имени академика Вагнера для проведения доклинических исследований. После ее собираются внедрять в протоколы лечения больных.
URA.RU рассказывало раннее о задумке пермских ученых — использовать возможности ИИ для борьбы с шизофренией. Этим планировали заняться в «Центра искусственного интеллекта» при Пермском классическом университете (ПГНИУ).
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