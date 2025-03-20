20 марта 2025

ПНИПУ: плазменный аппарат для лечения псориаза и открытых ран создали в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Разработка пермяков в 2-3 раза превышает показатели времени всех существующих методов лечения
Разработка пермяков в 2-3 раза превышает показатели времени всех существующих методов лечения Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) создали первый в РФ плазменный аппарат для лечения открытых ран, послеоперационных швов и кожных заболеваний. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Рынок медицинских плазменных аппаратов в России слабо развит и представлен лишь несколькими моделями. Наши ученые разработали устройство, отличающееся широкозахватным воздействием и возможностью регулировать спектр света в большом диапазоне длин волн. В будущем оно сможет ускорить заживление ран, постоперационных швов и лечение кожных заболеваний. Сейчас в стране нет аналогов», — пояснили собеседники агентства.

Установку в данный момент отправили в ПГМУ имени академика Вагнера для проведения доклинических исследований. После ее собираются внедрять в протоколы лечения больных.

URA.RU рассказывало раннее о задумке пермских ученых — использовать возможности ИИ для борьбы с шизофренией. Этим планировали заняться в «Центра искусственного интеллекта» при Пермском классическом университете (ПГНИУ).

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) создали первый в РФ плазменный аппарат для лечения открытых ран, послеоперационных швов и кожных заболеваний. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Рынок медицинских плазменных аппаратов в России слабо развит и представлен лишь несколькими моделями. Наши ученые разработали устройство, отличающееся широкозахватным воздействием и возможностью регулировать спектр света в большом диапазоне длин волн. В будущем оно сможет ускорить заживление ран, постоперационных швов и лечение кожных заболеваний. Сейчас в стране нет аналогов», — пояснили собеседники агентства. Установку в данный момент отправили в ПГМУ имени академика Вагнера для проведения доклинических исследований. После ее собираются внедрять в протоколы лечения больных. URA.RU рассказывало раннее о задумке пермских ученых — использовать возможности ИИ для борьбы с шизофренией. Этим планировали заняться в «Центра искусственного интеллекта» при Пермском классическом университете (ПГНИУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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