Ученые в Перми с помощью искусственного интеллекта будут бороться с шизофренией

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) займутся разработкой моделей диагностики и лечения психических заболеваний на основе методов искусственного интеллекта. В частности, речь идет о шизофрении, рассказали URA.RU в вузе. Этим займутся сотрудники нового «Центра искусственного интеллекта».
«„Центр искусственного интеллекта“ будет работать в направлении медицинского приборостроения и систем поддержки принятия врачебных решений. Ученым предстоит создать новые модели диагностики и лечения шизофрении, разработать систему объективизации диагностики психиатрических заболеваний на основе методов и алгоритмов ИИ», — сообщили в ПГНИУ.
«Центр ИИ» в вузе открывается благодаря дополнительной субсидии из федерального бюджета в 171 млн рублей. Всего на эти деньги ПГНИУ открыл и откроет семь новых учебных центров и научных лабораторий. Искусственному интеллекту особое внимание уделяется во многих из них. Например, в лаборатории агробиотехнологий с помощью технологий ИИ изучается выращивание культурных растений, а в лаборатории инновационных фармразработок искусственный интеллект помогает создавать новые лекарства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ведутся разработки искусственного интеллекта для ранней диагностики болезни Паркинсона. Для обучения нейросети в проекте участвуют около 100 пациентов с подтвержденным диагнозом.
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