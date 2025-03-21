Из горящей пятиэтажки у пермского цирка эвакуировались 23 человека

Пожар произошел в подвале жилого дома
В Перми произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Уральской, 113. Об этом сообщает краевое МЧС.
«Пожарно-спасательные подразделения среагировали на сообщение о пожаре на улице Уральской. С жилых этажей самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них — шестеро детей. По прибытию было установлено, что происходит горение в подвальном помещении», — сообщает ведомство.
Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Как только что сообщили на запрос URA.RU в краевом МЧС, погибших и пострадавших нет.
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