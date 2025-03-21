Из горящей пятиэтажки у пермского цирка эвакуировались 23 человека

В Перми загорелся подвал жилого дома на улице Уральской
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в подвале жилого дома
Пожар произошел в подвале жилого дома Фото:

В Перми произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Уральской, 113. Об этом сообщает краевое МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения среагировали на сообщение о пожаре на улице Уральской. С жилых этажей самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них — шестеро детей. По прибытию было установлено, что происходит горение в подвальном помещении», — сообщает ведомство.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Как только что сообщили на запрос URA.RU в краевом МЧС, погибших и пострадавших нет.

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В Перми произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Уральской, 113. Об этом сообщает краевое МЧС. «Пожарно-спасательные подразделения среагировали на сообщение о пожаре на улице Уральской. С жилых этажей самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них — шестеро детей. По прибытию было установлено, что происходит горение в подвальном помещении», — сообщает ведомство. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Как только что сообщили на запрос URA.RU в краевом МЧС, погибших и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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