Российский истребитель Су-34 успешно совершил посадку «на брюхо». Воздушное судно осталось неповрежденным. В сети появилось соответствующее видео.
«Впервые в истории Су-34 выполнил посадку „на брюхо“. <...> Из-за неполадки у истребителя-бомбардировщика не вышло шасси „, — говорится в сообщении под видео в telegram-канале „Операция Z: Военкоры Русской Весны“. Самолет остался целым.
Эпизод демонстрирует высокий профессионализм экипажа, который сумел грамотно посадить самолет в экстренной ситуации. Во время посадки истребитель осуществил приземление на шасси без выпуска, из-за чего проскользнул несколько метров, скользя по взлетно-посадочной полосе на своем «брюхе».
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