Су-34 впервые выполнил посадку «на брюхо» и остался целым. Видео

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Су-34 сел «на брюхо» и остался цел
Су-34 сел «на брюхо» и остался цел Фото:

Российский истребитель Су-34 успешно совершил посадку «на брюхо». Воздушное судно осталось неповрежденным. В сети появилось соответствующее видео.

«Впервые в истории Су-34 выполнил посадку „на брюхо“. <...> Из-за неполадки у истребителя-бомбардировщика не вышло шасси „, — говорится в сообщении под видео в telegram-канале „Операция Z: Военкоры Русской Весны“. Самолет остался целым.

Эпизод демонстрирует высокий профессионализм экипажа, который сумел грамотно посадить самолет в экстренной ситуации. Во время посадки истребитель осуществил приземление на шасси без выпуска, из-за чего проскользнул несколько метров, скользя по взлетно-посадочной полосе на своем «брюхе».

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Российский истребитель Су-34 успешно совершил посадку «на брюхо». Воздушное судно осталось неповрежденным. В сети появилось соответствующее видео. «Впервые в истории Су-34 выполнил посадку „на брюхо“. <...> Из-за неполадки у истребителя-бомбардировщика не вышло шасси „, — говорится в сообщении под видео в telegram-канале „Операция Z: Военкоры Русской Весны“. Самолет остался целым. Эпизод демонстрирует высокий профессионализм экипажа, который сумел грамотно посадить самолет в экстренной ситуации. Во время посадки истребитель осуществил приземление на шасси без выпуска, из-за чего проскользнул несколько метров, скользя по взлетно-посадочной полосе на своем «брюхе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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