23 марта 2025
22 марта 2025

Жители нескольких районов Перми остались без воды из-за аварии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трубу прорвало на ДКЖ
Трубу прорвало на ДКЖ Фото:

Часть домов в Ленинском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми осталась без воды. Кроме того, на улицах города образовался потоп. Потоки воды заметили на улицах Вавилова, Малкова, Рабочей, Локомотивной и Строителей. Коммунальное ЧП произошло в семь часов утра. 

«Бригада Новогора“ в срочном порядке выехала для обследования и локализации утечки. После установления места повреждения магистрального водовода диаметром 600 миллиметров на улице Вавилова, 13, сотрудники проводят переключения на сети, чтобы отключение воды коснулось меньшего количества потребителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Новогор-Прикамье». 

Сейчас давление воды в сети Дзержинского и Ленинского районов постепенно восстанавливается. Точные адреса отключенных зданий обещают сообщить позднее. На место выехали городские службы для согласования земляных раскопок, необходимых для проведения ремонта водовода.

14 марта URA.RU сообщало о том, что в Перми Индустриальный район топит из-за прорыва трубы. Потоп произошел на улице Льва Толстого, 10. Была зафиксирована утечка воды в микрорайоне Новоплоский, с подтоплением прилегающей территории.

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Часть домов в Ленинском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми осталась без воды. Кроме того, на улицах города образовался потоп. Потоки воды заметили на улицах Вавилова, Малкова, Рабочей, Локомотивной и Строителей. Коммунальное ЧП произошло в семь часов утра.  «Бригада „Новогора“ в срочном порядке выехала для обследования и локализации утечки. После установления места повреждения магистрального водовода диаметром 600 миллиметров на улице Вавилова, 13, сотрудники проводят переключения на сети, чтобы отключение воды коснулось меньшего количества потребителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Новогор-Прикамье».  Сейчас давление воды в сети Дзержинского и Ленинского районов постепенно восстанавливается. Точные адреса отключенных зданий обещают сообщить позднее. На место выехали городские службы для согласования земляных раскопок, необходимых для проведения ремонта водовода. 14 марта URA.RU сообщало о том, что в Перми Индустриальный район топит из-за прорыва трубы. Потоп произошел на улице Льва Толстого, 10. Была зафиксирована утечка воды в микрорайоне Новоплоский, с подтоплением прилегающей территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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