Часть домов в Ленинском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми осталась без воды. Кроме того, на улицах города образовался потоп. Потоки воды заметили на улицах Вавилова, Малкова, Рабочей, Локомотивной и Строителей. Коммунальное ЧП произошло в семь часов утра.
«Бригада „Новогора“ в срочном порядке выехала для обследования и локализации утечки. После установления места повреждения магистрального водовода диаметром 600 миллиметров на улице Вавилова, 13, сотрудники проводят переключения на сети, чтобы отключение воды коснулось меньшего количества потребителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Новогор-Прикамье».
Сейчас давление воды в сети Дзержинского и Ленинского районов постепенно восстанавливается. Точные адреса отключенных зданий обещают сообщить позднее. На место выехали городские службы для согласования земляных раскопок, необходимых для проведения ремонта водовода.
14 марта URA.RU сообщало о том, что в Перми Индустриальный район топит из-за прорыва трубы. Потоп произошел на улице Льва Толстого, 10. Была зафиксирована утечка воды в микрорайоне Новоплоский, с подтоплением прилегающей территории.
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