Полпред Жога собрал уральских кураторов для борьбы с наводнениями

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, где призвал уделить особое внимание ситуации с наводнениями, которые в этом году начнутся раньше обычного. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.
«Погода колеблется, паводки начнутся немного раньше, чем мы думали. Нужно подготовиться к ним с полным пониманием последствий, которые могут произойти», — сказал Жога.
Он отметил, что необходимо предотвратить чрезвычайные ситуации, а сэкономленные благодаря заблаговременным мерам деньги направить на решение других актуальных проблем. Первые подтопления уже зафиксировали в Челябинской области, в других регионах ситуация спокойная.
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