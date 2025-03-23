23 марта 2025

Полпред Жога собрал уральских кураторов для борьбы с наводнениями

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Артем Жога предупредил о паводках, которые начнутся раньше обычного
Артем Жога предупредил о паводках, которые начнутся раньше обычного Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, где призвал уделить особое внимание ситуации с наводнениями, которые в этом году начнутся раньше обычного. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Погода колеблется, паводки начнутся немного раньше, чем мы думали. Нужно подготовиться к ним с полным пониманием последствий, которые могут произойти», — сказал Жога.

Он отметил, что необходимо предотвратить чрезвычайные ситуации, а сэкономленные благодаря заблаговременным мерам деньги направить на решение других актуальных проблем. Первые подтопления уже зафиксировали в Челябинской области, в других регионах ситуация спокойная.

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Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, где призвал уделить особое внимание ситуации с наводнениями, которые в этом году начнутся раньше обычного. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Погода колеблется, паводки начнутся немного раньше, чем мы думали. Нужно подготовиться к ним с полным пониманием последствий, которые могут произойти», — сказал Жога. Он отметил, что необходимо предотвратить чрезвычайные ситуации, а сэкономленные благодаря заблаговременным мерам деньги направить на решение других актуальных проблем. Первые подтопления уже зафиксировали в Челябинской области, в других регионах ситуация спокойная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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