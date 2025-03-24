Дроноводов из ВСУ перебрасывают с донецких направлений

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Украина решила изменить дислокацию донецких операторов БПЛА
Украина решила изменить дислокацию донецких операторов БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ начали переброску операторов беспилотников, их переводят с донецкого на курское направление.  Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. 

«Последние два дня с наших донецких направлений начали снимать беспилотников и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии», — заявил Кимаковский в эфире «Соловьев Live». По его мнению, переброска операторов дронов направлена на отвлечение внимания от основной цели украинских ударов.

Ранее ВСУ полностью прекратили движение по дороге на КПП «Суджа» из-за перекрытия участка российскими военными. Оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным «Кай» отметил, что на этой дороге осталось много бойцов противника.

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ВСУ начали переброску операторов беспилотников, их переводят с донецкого на курское направление.  Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.  «Последние два дня с наших донецких направлений начали снимать беспилотников и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии», — заявил Кимаковский в эфире «Соловьев Live». По его мнению, переброска операторов дронов направлена на отвлечение внимания от основной цели украинских ударов. Ранее ВСУ полностью прекратили движение по дороге на КПП «Суджа» из-за перекрытия участка российскими военными. Оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным «Кай» отметил, что на этой дороге осталось много бойцов противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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