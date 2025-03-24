Дроноводов из ВСУ перебрасывают с донецких направлений

ВСУ начали переброску операторов беспилотников, их переводят с донецкого на курское направление. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Последние два дня с наших донецких направлений начали снимать беспилотников и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии», — заявил Кимаковский в эфире «Соловьев Live». По его мнению, переброска операторов дронов направлена на отвлечение внимания от основной цели украинских ударов.
Ранее ВСУ полностью прекратили движение по дороге на КПП «Суджа» из-за перекрытия участка российскими военными. Оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным «Кай» отметил, что на этой дороге осталось много бойцов противника.
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