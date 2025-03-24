«Магия» кроется в технологии нанесения принтов
Пермский разработчик помог российскому бренду одежды выпустить модели с дополненной реальностью. Об этом сообщил telegram-канал «IT Пермь».
«Бренд SELA выпустил коллекцию одежды при поддержке пермской компании „Летари“. Оживающие принты на футболках, худи и шоперах сделали через платформу пермских разработчиков», — указано в мессенджере.
URA.RU ранее писало об открытии в Перми первого магазина команды Путина. Розничная сеть проекта насчитывает 40 точек по всей стране.
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