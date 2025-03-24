24 марта 2025

ИИ — друг модельера: пермяки помогли модному бренду выпустить умную одежду. Видео

Пермский разработчик помог бренду выпустить одежду с дополненной реальностью
© Служба новостей «URA.RU»
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«Магия» кроется в технологии нанесения принтов
«Магия» кроется в технологии нанесения принтов Фото:

Пермский разработчик помог российскому бренду одежды выпустить модели с дополненной реальностью. Об этом сообщил telegram-канал «IT Пермь».

«Бренд SELA выпустил коллекцию одежды при поддержке пермской компании „Летари“. Оживающие принты на футболках, худи и шоперах сделали через платформу пермских разработчиков», — указано в мессенджере.

URA.RU ранее писало об открытии в Перми первого магазина команды Путина. Розничная сеть проекта насчитывает 40 точек по всей стране.

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Пермский разработчик помог российскому бренду одежды выпустить модели с дополненной реальностью. Об этом сообщил telegram-канал «IT Пермь». «Бренд SELA выпустил коллекцию одежды при поддержке пермской компании „Летари“. Оживающие принты на футболках, худи и шоперах сделали через платформу пермских разработчиков», — указано в мессенджере. URA.RU ранее писало об открытии в Перми первого магазина команды Путина. Розничная сеть проекта насчитывает 40 точек по всей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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