24 марта 2025

Пермячка отсудила 200 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме этого, женщине покрыли расходы на лечение
Кроме этого, женщине покрыли расходы на лечение Фото:

Судебные приставы взыскали с коммунальщиков более 200 тысяч рублей в пользу пермячки, сломавшей ногу при падении на скользком тротуаре. Пострадавшая вышла в суд с иском о взыскании морального вреда с ответственных за содержание городских улиц и дорог.

«В травмпункте был диагностирован перелом малой берцовой кости. Травма на долгое время лишила ее возможности вести нормальный образ жизни и обслуживать себя. Пострадавшая была вынуждена передвигаться на костылях, принимать обезболивающие. Кроме того, ей потребовалось санаторно-курортное лечение», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.

Суд установил, что причиной падения стало отсутствие обработки противогололедными материалами. Помимо компенсации морального вреда ей покрыли расходы на лечение в размере 5,5 тысяч рублей. Руководство организации оштрафовано. Задолженность уже перечислена пострадавшей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки стали чаще падать на скользких  улицах. В феврале 2025 года число травмированных выросло на 35%. 

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Судебные приставы взыскали с коммунальщиков более 200 тысяч рублей в пользу пермячки, сломавшей ногу при падении на скользком тротуаре. Пострадавшая вышла в суд с иском о взыскании морального вреда с ответственных за содержание городских улиц и дорог. «В травмпункте был диагностирован перелом малой берцовой кости. Травма на долгое время лишила ее возможности вести нормальный образ жизни и обслуживать себя. Пострадавшая была вынуждена передвигаться на костылях, принимать обезболивающие. Кроме того, ей потребовалось санаторно-курортное лечение», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте. Суд установил, что причиной падения стало отсутствие обработки противогололедными материалами. Помимо компенсации морального вреда ей покрыли расходы на лечение в размере 5,5 тысяч рублей. Руководство организации оштрафовано. Задолженность уже перечислена пострадавшей. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки стали чаще падать на скользких  улицах. В феврале 2025 года число травмированных выросло на 35%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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