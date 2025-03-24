Пермячка отсудила 200 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

Судебные приставы взыскали с коммунальщиков более 200 тысяч рублей в пользу пермячки, сломавшей ногу при падении на скользком тротуаре. Пострадавшая вышла в суд с иском о взыскании морального вреда с ответственных за содержание городских улиц и дорог.
«В травмпункте был диагностирован перелом малой берцовой кости. Травма на долгое время лишила ее возможности вести нормальный образ жизни и обслуживать себя. Пострадавшая была вынуждена передвигаться на костылях, принимать обезболивающие. Кроме того, ей потребовалось санаторно-курортное лечение», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
Суд установил, что причиной падения стало отсутствие обработки противогололедными материалами. Помимо компенсации морального вреда ей покрыли расходы на лечение в размере 5,5 тысяч рублей. Руководство организации оштрафовано. Задолженность уже перечислена пострадавшей.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяки стали чаще падать на скользких улицах. В феврале 2025 года число травмированных выросло на 35%.
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