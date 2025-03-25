В Екатеринбурге закроют дендропарк возле УрФУ

В Екатеринбурге с 27 марта закрывается дендрологический парк-выставка на Первомайской — недалеко от Уральского федерального университета. Вход туда ограничат на месяц для просушки территории, рассказали представители парка.
«После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев», — следует из поста в telegram-канале «Дендропарк Екб».
Территория будет закрыта, пока не просохнет. Отмечается, что, вероятнее всего, парк на улице 8 Марта останется для посетителей открытым.
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