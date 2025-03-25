В Екатеринбурге закроют дендропарк возле УрФУ

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Парк закроют максимум на месяц
Парк закроют максимум на месяц Фото:

В Екатеринбурге с 27 марта закрывается дендрологический парк-выставка на Первомайской — недалеко от Уральского федерального университета. Вход туда ограничат на месяц для просушки территории, рассказали представители парка.

«После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев», — следует из поста в telegram-канале «Дендропарк Екб».

Территория будет закрыта, пока не просохнет. Отмечается, что, вероятнее всего, парк на улице 8 Марта останется для посетителей открытым.

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В Екатеринбурге с 27 марта закрывается дендрологический парк-выставка на Первомайской — недалеко от Уральского федерального университета. Вход туда ограничат на месяц для просушки территории, рассказали представители парка. «После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев», — следует из поста в telegram-канале «Дендропарк Екб». Территория будет закрыта, пока не просохнет. Отмечается, что, вероятнее всего, парк на улице 8 Марта останется для посетителей открытым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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