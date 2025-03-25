Олейник: Зеленский отправил ряженых в Саудовскую Аравию для поражения Трампа

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На Украине сомневаются в легитимности переговорной делегации
На Украине сомневаются в легитимности переговорной делегации Фото:

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник выразил сомнения в легитимности украинской делегации, отправленной лидером Владимиром Зеленским в Саудовскую Аравию. По его словам, это может быть попыткой оказать давление на американского президента Дональда Трампа, у которого скоро завершатся первые сто дней правления без значимых результатов.

«Все прекрасно понимают, что скоро истекут первые сто дней правления Дональда Трампа, и он будет обязан показать хоть какие-то результаты, а результатов пока нет. <...> Поэтому Зеленский отправляет на переговоры в Саудовскую Аравию каких-то ряженых. И все документы, которые они там подпишут, не будут стоить и ломаного гроша», — заключил экс-нардеп Украины в разговоре с «Ридусом».

Олейник ссылается на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который подверг сомнению полномочия отправленной делегации. Порошенко заявлял, что согласно указу бывшего президента Виктора Ющенко, вести международные переговоры могут только три высших чиновника страны: президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

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Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник выразил сомнения в легитимности украинской делегации, отправленной лидером Владимиром Зеленским в Саудовскую Аравию. По его словам, это может быть попыткой оказать давление на американского президента Дональда Трампа, у которого скоро завершатся первые сто дней правления без значимых результатов. «Все прекрасно понимают, что скоро истекут первые сто дней правления Дональда Трампа, и он будет обязан показать хоть какие-то результаты, а результатов пока нет. <...> Поэтому Зеленский отправляет на переговоры в Саудовскую Аравию каких-то ряженых. И все документы, которые они там подпишут, не будут стоить и ломаного гроша», — заключил экс-нардеп Украины в разговоре с «Ридусом». Олейник ссылается на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который подверг сомнению полномочия отправленной делегации. Порошенко заявлял, что согласно указу бывшего президента Виктора Ющенко, вести международные переговоры могут только три высших чиновника страны: президент, премьер-министр и министр иностранных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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