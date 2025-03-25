Спасение вратаря ХК «Металлург» Набокова вошло в тройку лучших сезона КХЛ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейв Ильи Набокова попал в топ-3 по итогам регулярного сезона
Сейв Ильи Набокова попал в топ-3 по итогам регулярного сезона Фото:

Сейв вратаря ХК «Металлург» Ильи Набокова вошел в топ-3 лучших спасений сезона КХЛ 2024/2025, по версии пресс-службы лиги. Он совершил его в игре против подмосковного «Витязя».

Сейв вышел курьезным: шайба после наброса игрока подмосковной команды отрикошетила от заднего борта и угодила в спину Набокову. Вратарь не растерялся и сумел сложиться, не пустив снаряд в сетку.

В сезоне КХЛ 2024/2025 Набоков провел 49 игр. В них вратарь отразил 92.3% бросков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сейв вратаря ХК «Металлург» Ильи Набокова вошел в топ-3 лучших спасений сезона КХЛ 2024/2025, по версии пресс-службы лиги. Он совершил его в игре против подмосковного «Витязя». Сейв вышел курьезным: шайба после наброса игрока подмосковной команды отрикошетила от заднего борта и угодила в спину Набокову. Вратарь не растерялся и сумел сложиться, не пустив снаряд в сетку. В сезоне КХЛ 2024/2025 Набоков провел 49 игр. В них вратарь отразил 92.3% бросков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...