Сейв Ильи Набокова попал в топ-3 по итогам регулярного сезона
Сейв вратаря ХК «Металлург» Ильи Набокова вошел в топ-3 лучших спасений сезона КХЛ 2024/2025, по версии пресс-службы лиги. Он совершил его в игре против подмосковного «Витязя».
Сейв вышел курьезным: шайба после наброса игрока подмосковной команды отрикошетила от заднего борта и угодила в спину Набокову. Вратарь не растерялся и сумел сложиться, не пустив снаряд в сетку.
В сезоне КХЛ 2024/2025 Набоков провел 49 игр. В них вратарь отразил 92.3% бросков.
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