25 марта 2025

Доктор Рыжий: ранение военнослужащего СВО из Челябинска признали бытовой травмой

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыжий Антон. Челябинск, рыжий антон
Антон Рыжий намерен разобраться в ситуации с бойцом СВО Фото:

Боевое ранение участника специальной военной операции (СВО) из Челябинской области квалифицировали как бытовую травму. В ближайшее время предстоит выяснить, почему вышла такая ситуация. Об этом в своем telegram-канале написал главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Антон Рыжий.

«Ко мне обратилась родственница участника СВО. Ее близкий человек получил серьезную травму во время боевых действий, однако в медицинском учреждении эта травма была зафиксирована как бытовая. Мы уже запросили все необходимые медицинские документы и сведения. Наша задача — выяснить, что же произошло и почему такие ситуации случаются с участниками СВО», — прокомментировал Рыжий.

Врач добавил, что случай вызвал немало вопросов. Он призвал общественность следить за ситуацией, пообещав рассказать подробности позже.

Как сообщало URA.RU ранее, по словам Антона Рыжего, в Челябинске будут обучать первой помощи при атаках дронов. Обучение будет проходить в Штабе общественной поддержки. В условиях повышенной угрозы атаки дронов знание базовых навыков оказания помощи может спасти жизнь, подчеркнул врач.

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Боевое ранение участника специальной военной операции (СВО) из Челябинской области квалифицировали как бытовую травму. В ближайшее время предстоит выяснить, почему вышла такая ситуация. Об этом в своем telegram-канале написал главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Антон Рыжий. «Ко мне обратилась родственница участника СВО. Ее близкий человек получил серьезную травму во время боевых действий, однако в медицинском учреждении эта травма была зафиксирована как бытовая. Мы уже запросили все необходимые медицинские документы и сведения. Наша задача — выяснить, что же произошло и почему такие ситуации случаются с участниками СВО», — прокомментировал Рыжий. Врач добавил, что случай вызвал немало вопросов. Он призвал общественность следить за ситуацией, пообещав рассказать подробности позже. Как сообщало URA.RU ранее, по словам Антона Рыжего, в Челябинске будут обучать первой помощи при атаках дронов. Обучение будет проходить в Штабе общественной поддержки. В условиях повышенной угрозы атаки дронов знание базовых навыков оказания помощи может спасти жизнь, подчеркнул врач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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