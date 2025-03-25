Доктор Рыжий: ранение военнослужащего СВО из Челябинска признали бытовой травмой

26 марта 2025 в 01:07 Размер текста - 17 +

Антон Рыжий намерен разобраться в ситуации с бойцом СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боевое ранение участника специальной военной операции (СВО) из Челябинской области квалифицировали как бытовую травму. В ближайшее время предстоит выяснить, почему вышла такая ситуация. Об этом в своем telegram-канале написал главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Антон Рыжий. «Ко мне обратилась родственница участника СВО. Ее близкий человек получил серьезную травму во время боевых действий, однако в медицинском учреждении эта травма была зафиксирована как бытовая. Мы уже запросили все необходимые медицинские документы и сведения. Наша задача — выяснить, что же произошло и почему такие ситуации случаются с участниками СВО», — прокомментировал Рыжий. Врач добавил, что случай вызвал немало вопросов. Он призвал общественность следить за ситуацией, пообещав рассказать подробности позже. Как сообщало URA.RU ранее, по словам Антона Рыжего, в Челябинске будут обучать первой помощи при атаках дронов. Обучение будет проходить в Штабе общественной поддержки. В условиях повышенной угрозы атаки дронов знание базовых навыков оказания помощи может спасти жизнь, подчеркнул врач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевое ранение участника специальной военной операции (СВО) из Челябинской области квалифицировали как бытовую травму. В ближайшее время предстоит выяснить, почему вышла такая ситуация. Об этом в своем telegram-канале написал главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Антон Рыжий. «Ко мне обратилась родственница участника СВО. Ее близкий человек получил серьезную травму во время боевых действий, однако в медицинском учреждении эта травма была зафиксирована как бытовая. Мы уже запросили все необходимые медицинские документы и сведения. Наша задача — выяснить, что же произошло и почему такие ситуации случаются с участниками СВО», — прокомментировал Рыжий. Врач добавил, что случай вызвал немало вопросов. Он призвал общественность следить за ситуацией, пообещав рассказать подробности позже. Как сообщало URA.RU ранее, по словам Антона Рыжего, в Челябинске будут обучать первой помощи при атаках дронов. Обучение будет проходить в Штабе общественной поддержки. В условиях повышенной угрозы атаки дронов знание базовых навыков оказания помощи может спасти жизнь, подчеркнул врач.