Доктор Антон Рыжий: в Челябинске будут обучать первой помощи при атаках дронов

В Челябинске стартуют бесплатные курсы по оказанию первой помощи. Как сообщил URA.RU главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Антон Рыжий обучение будет проходить в Штабе общественной поддержки. Доктор также подчеркнул, что в условиях повышенной угрозы атаки дронов знание базовых навыков оказания помощи может спасти жизнь.
«После сегодняшней атаки дронами мы снова убеждаемся, что умение действовать в критической ситуации — это необходимость. В любой момент рядом может пострадать ваш близкий, друг или случайный прохожий, и до приезда врачей все будет зависеть от вас. Правильные знания — это разница между жизнью и смертью», — отметил Рыжий.
По словам доктора, в программу обучения, организованную в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Здоровое будущее», включены базовые навыки оказания помощи при различных травмах. В том числе и состояниях, вызванных последствиями атак БПЛА: кровотечениях, остановке дыхания, ожогах и поражении взрывной волной.
Рыжий отметил, что особое внимание на курсах будет удалятся алгоритмам действий в первые минуты после происшествия. Врач также порекомендовал собрать аптечку для неотложных ситуаций и всегда держать ее под рукой.
В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве и Подмосковью. По данным Минобороны РФ, это нападение стало крупнейшим в 2025 году. Российской ПВО удалось сбить около сотни вражеских дронов. Однако обломки некоторых из них повредили жилые дома и привели к гибели нескольких человек. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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