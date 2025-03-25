25 марта 2025

Мэр Нижневартовска проверил стройку скандального Центра боевых искусств

© Служба новостей «URA.RU»
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Кощенко нанес визит на стройку Центра боевых искусств
Кощенко нанес визит на стройку Центра боевых искусств Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) продолжается строительство Центра боевых искусств, который проверяла Счетная палата. Там уже закончены работы по закрытию теплового контура и запущено отопление. Об этом, после своего визита на стройплощадку, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

«На сегодняшний день работы по закрытию теплового контура закончены, выполнен запуск системы отопления первого и частично второго этажа. Продолжается монтаж систем отопления и вентиляции, идут электромонтажные работы, установка внутренних трубопроводов ливневой канализации, устройство кровли», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Он уточнил, что то, чем будет наполнен центр — решали сами спортсмены. Сейчас строительство этого объекта стоит на контроле у главы города.

Счетная палата ХМАО начала аудит скандальных строек Нижневартовска. Под прицелом ревизоров оказались Центр боевых искусств, который по договору субподряда строят сразу два влиятельных политика тюменской «матрешки», и проблемный детский сад, сдачу которого несколько раз срывали курганские строители.

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В Нижневартовске (ХМАО) продолжается строительство Центра боевых искусств, который проверяла Счетная палата. Там уже закончены работы по закрытию теплового контура и запущено отопление. Об этом, после своего визита на стройплощадку, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко. «На сегодняшний день работы по закрытию теплового контура закончены, выполнен запуск системы отопления первого и частично второго этажа. Продолжается монтаж систем отопления и вентиляции, идут электромонтажные работы, установка внутренних трубопроводов ливневой канализации, устройство кровли», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Он уточнил, что то, чем будет наполнен центр — решали сами спортсмены. Сейчас строительство этого объекта стоит на контроле у главы города. Счетная палата ХМАО начала аудит скандальных строек Нижневартовска. Под прицелом ревизоров оказались Центр боевых искусств, который по договору субподряда строят сразу два влиятельных политика тюменской «матрешки», и проблемный детский сад, сдачу которого несколько раз срывали курганские строители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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