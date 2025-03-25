Мэр Нижневартовска проверил стройку скандального Центра боевых искусств

В Нижневартовске (ХМАО) продолжается строительство Центра боевых искусств, который проверяла Счетная палата. Там уже закончены работы по закрытию теплового контура и запущено отопление. Об этом, после своего визита на стройплощадку, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.
«На сегодняшний день работы по закрытию теплового контура закончены, выполнен запуск системы отопления первого и частично второго этажа. Продолжается монтаж систем отопления и вентиляции, идут электромонтажные работы, установка внутренних трубопроводов ливневой канализации, устройство кровли», — написал Кощенко в своем telegram-канале.
Он уточнил, что то, чем будет наполнен центр — решали сами спортсмены. Сейчас строительство этого объекта стоит на контроле у главы города.
Счетная палата ХМАО начала аудит скандальных строек Нижневартовска. Под прицелом ревизоров оказались Центр боевых искусств, который по договору субподряда строят сразу два влиятельных политика тюменской «матрешки», и проблемный детский сад, сдачу которого несколько раз срывали курганские строители.
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