Счетная палата ХМАО начала аудит скандальных строек Нижневартовска. Под прицелом ревизоров оказались Центр боевых искусств, который по договору субподряда строят сразу два влиятельных политика тюменской «матрешки» — депутат областной думы Вячеслав Танкеев и окружного заксобрания Сергей Великий. Кроме спорткомплекса, проверка ждет и проблемный детский сад, сдачу которого несколько раз срывали курганские строители. Информация опубликована на сайте Счетной палаты округа.
«Счетная палата приступила к проведению контрольного мероприятия „Проверка законности, результативности использования средств бюджета ХМАО, направленных на финансирование объекта „Центр боевых искусств“ в Нижневартовске“. Счетная палата приступила к проведению контрольного мероприятия „Проверка законности, эффективности использования средств бюджета автономного округа, направленных на финансирование объекта „Детский сад на 320 мест в квартале 21 Нижневартовска““, — указано в публикациях.
Образовательное учреждение в «ипотечной долине» должны были сдать в сентябре 2023 года, однако курганский подрядчик заявил, что ему помешали санкции. Он открылся только осенью 2025 года. Центр боевых искусств привлек внимание аудиторов, когда уже после заключения контракта его площадь увеличилась, но пропорционально выросла и стоимость — с 800 миллионов до миллиарда рублей. Источники отмечают, что с уходом вице-мэра Нижневартовска Виктор Ситникова подрядчикам все же удалось пролоббировать увеличение сроков строительства ЦБИ. Проверки начались 20 января.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска испортила отношения с влиятельными депутатами. По данным источников, ушедший в отставку после конфликта зам по строительству Ситников согласовал увеличение площади объекта без корректировки стоимости и сроков исполнения контракта.
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