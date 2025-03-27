В России учредят День окончания Ленинградской битвы

В России будут отмечать еще один день воинской славы — 9 августа будет праздноваться день окончания Ленинградской битвы. Такое решение приняли на пленарном заседании верхней палаты.
«В России учредят новый день воинской славы — 9 августа будут отмечать День окончания Ленинградской битвы <...> 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы», — сказано в сообщении Совета Федерации. Оно опубликовано в telegram-канале.
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