Диетолог назвала продукт, который помогает бороться с отечностью

Дыня может помочь справиться с отечностью благодаря высокому содержанию калия и особенному составу сахаров. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Жаровская.
«Дыня — хороший продукт, например, для борьбы с отечностью, опять же за счет минерального состава», — отметила Жаровская в интервью радио Sputnik. По ее словам, дыня содержит много клетчатки и минералов, а также калий, который необходим для поддержания водного баланса в организме. Она добавила, что в дыне вместо избытка фруктозы содержится эритрит, который помогает нормализовать микрофлору кишечника и уменьшить вздутие живота.
Врач уточнила, что основным противопоказанием к употреблению дыни является индивидуальная непереносимость продукта и ферментативная недостаточность из-за большого количества клетчатки. Суточная норма дыни для взрослого человека, по мнению специалиста, составляет 250–350 граммов.
Ранее врачи предупреждали, что чрезмерное употребление дыни и арбуза может вызывать диспепсические расстройства у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек из-за высокого содержания клетчатки, органических кислот и жидкости. По рекомендации специалистов, суточная норма дыни для взрослых не должна превышать 300 граммов, а для детей — 100 граммов.
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