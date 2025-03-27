Уникальный детсад в Екатеринбурге отремонтировали спустя 55 лет. Фото

27 марта 2025 в 13:48 Размер текста - 17 +

Теперь в детсаде стало тепло, уютно и красиво Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины В этом году детскому садику Екатеринбурга, куда ходят ребята с расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития исполнилось 55 лет. За это время там ни разу не меняли окна, и они требовали полной замены. Учредители Фонда святой Екатерины решили помочь учреждению и провести глобальный ремонт, поделились с URA.RU в пресс-службе. Детсад считается уникальным — в него ходит 94 ребенка со всего города. Здесь с ребятами работают тьютеры, психологи, логопеды, дефектологи и воспитатели, кроме этого, малышей подготавливают к школе. Несмотря на большую значимость учреждения, долгое время ему не уделяли должного внимания: коллективу приходилось заклеивать щели в окнах, чтобы детям не дуло. «В принципе, было уже небезопасно. На протяжении трех лет мы пытались привлечь спонсоров, и за эти три года мы установили только треть окон. Перед Новым годом я решила, что это время исполнения чудес, и написала в фонд Святой Екатерины письмо с просьбой. Было удивительно, на самом деле, мне сразу же позвонили и предложили помощь», — говорит заведующая Татьяна Гросс. Останавливать процесс обучения было нельзя, поэтому ребят объединяли в большие группы, а строители заменяли окна поэтапно и закончили работы за месяц. «Сейчас приятно посещать детский сад. Тепло, уютно, красиво и очень удобно. И безопасно. На всех окнах у нас установлены детские замки. Дети их сами открыть не могут, выпасть не могут», — уточнила заведующая. Интересно, что вслед за Фондом святой Екатерины к ремонту подключились другие спонсоры и волонтеры. В каждой группе уже покрасили стены, обновили часть штор, а керамический завод передал садику 2,5 тонны плитки для замены в столовой и на кухне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году детскому садику Екатеринбурга, куда ходят ребята с расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития исполнилось 55 лет. За это время там ни разу не меняли окна, и они требовали полной замены. Учредители Фонда святой Екатерины решили помочь учреждению и провести глобальный ремонт, поделились с URA.RU в пресс-службе. Детсад считается уникальным — в него ходит 94 ребенка со всего города. Здесь с ребятами работают тьютеры, психологи, логопеды, дефектологи и воспитатели, кроме этого, малышей подготавливают к школе. Несмотря на большую значимость учреждения, долгое время ему не уделяли должного внимания: коллективу приходилось заклеивать щели в окнах, чтобы детям не дуло. «В принципе, было уже небезопасно. На протяжении трех лет мы пытались привлечь спонсоров, и за эти три года мы установили только треть окон. Перед Новым годом я решила, что это время исполнения чудес, и написала в фонд Святой Екатерины письмо с просьбой. Было удивительно, на самом деле, мне сразу же позвонили и предложили помощь», — говорит заведующая Татьяна Гросс. Останавливать процесс обучения было нельзя, поэтому ребят объединяли в большие группы, а строители заменяли окна поэтапно и закончили работы за месяц. «Сейчас приятно посещать детский сад. Тепло, уютно, красиво и очень удобно. И безопасно. На всех окнах у нас установлены детские замки. Дети их сами открыть не могут, выпасть не могут», — уточнила заведующая. Интересно, что вслед за Фондом святой Екатерины к ремонту подключились другие спонсоры и волонтеры. В каждой группе уже покрасили стены, обновили часть штор, а керамический завод передал садику 2,5 тонны плитки для замены в столовой и на кухне.