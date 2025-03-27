«Счет шел на минуты»: в Североуральске малыш едва не погиб во время игры в машинки

В Североуральске (Свердловская область) медики спасли полуторагодовалого малыша, который проглотил крупную шайбу от мебельной фурнитуры, когда играл в машинки, и чуть не задохнулся. Счет шел на минуты, однако на месте освободить гортань ребенка не получилось, и тогда его увезли в больницу, рассказали в пресс-службе областного минздрава.
«Веселая игра в машинки едва не закончилась трагедией для молодой семьи. Мама на минутку отвлеклась, а ее крошка-сын успел проглотить деталь. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, не смогла на месте извлечь инородное тело, поэтому ребенка экстренно доставили в реанимационное отделение Североуральской центральной городской больницы и передали в руки врачей», — пояснили в ведомстве.
Ребенка привезли в крайне тяжелом состоянии: на 90% была перекрыта гортань за корнем языка, вместе с этим начался отек слизистой. «Счет шел на минуты». Малыша погрузили в медикаментозный сон, но, к счастью, обошлось без операции. Реаниматологу удалось вовремя достать шайбу, и вскоре ребенок задышал самостоятельно.
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