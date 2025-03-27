Стало известно, сколько получают пермские терапевты в частных клиниках

Максимальная зарплата врача-терапевта в марте в частных клиниках Перми достигает 235 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании предложений работодателей сервиса SuperJob.
«Врач-терапевт в коммерческих клиниках Перми может получать от 45 до 235 тысяч рублей. Чтобы получать максимум, необходимо иметь наличие дополнительных сертификатов по узким специальностям и наличие ученой степени», — сообщается в исследовании.
Средняя зарплата терапевта в частных клиниках Перми — 100 тысяч рублей. Средний возраст соискателя должности врача-терапевта — 39 лет, в 63% это женщины. Срок работы на последнем месте составляет более пяти лет.
Ранее URA.RU сообщало, что самыми остродефицитными кадрами в Пермском крае стали врачи. На одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме потенциальных кандидатов.
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