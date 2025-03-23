В Пермском крае назвали самых дефицитных сотрудников на рынке труда

Самыми остродефицитными кадрами в Пермском крае стали врачи. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter.
«Самыми остродефицитными в Пермском крае, на данный момент, являются врачи. На одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме потенциальных кандидатов», — говорится в исследовании.
Дефицит кадров касается сфер розничной торговли, медицины и фармацевтики. Работодатели Прикамья также испытывают сложности с поиском кандидатов на позиции дворников, продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, электромонтажников, товароведов, поваров, пекарей, кондитеров.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермском крае не хватает порядка одной тысячи врачей. Более всего отрасль нуждается в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах.
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