23 марта 2025

В Пермском крае назвали самых дефицитных сотрудников на рынке труда

В Прикамье больше всего не хватает медицинских работников
© Служба новостей «URA.RU»
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На одну вакансию врача приходится 0,4 резюме потенциальных кандидатов
На одну вакансию врача приходится 0,4 резюме потенциальных кандидатов Фото:

Самыми остродефицитными кадрами в Пермском крае стали врачи. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Самыми остродефицитными в Пермском крае, на данный момент, являются врачи. На одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме потенциальных кандидатов», — говорится в исследовании.

Дефицит кадров касается сфер розничной торговли, медицины и фармацевтики. Работодатели Прикамья также испытывают сложности с поиском кандидатов на позиции дворников, продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, электромонтажников, товароведов, поваров, пекарей, кондитеров.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермском крае не хватает порядка одной тысячи врачей. Более всего отрасль нуждается в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах.

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Самыми остродефицитными кадрами в Пермском крае стали врачи. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter. «Самыми остродефицитными в Пермском крае, на данный момент, являются врачи. На одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме потенциальных кандидатов», — говорится в исследовании. Дефицит кадров касается сфер розничной торговли, медицины и фармацевтики. Работодатели Прикамья также испытывают сложности с поиском кандидатов на позиции дворников, продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, электромонтажников, товароведов, поваров, пекарей, кондитеров. Ранее URA.RU сообщало, что Пермском крае не хватает порядка одной тысячи врачей. Более всего отрасль нуждается в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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