27 марта 2025

Глава «мусорной реформы» стал замминистра природных ресурсов и экологии России

Денис Буцаев назначен на пост замглавы министерства природных ресурсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Буцаева назначили на новый пост
Буцаева назначили на новый пост Фото:

Экс-глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назначили на пост заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщается на портале Официального опубликования правовых актов.

«Назначить Дениса Буцаева заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в документе. 

С февраля 2019 года, когда была основана компания РЭО, Буцаев занимал должность ее руководителя. Однако в ноябре 2019 года он покинул эту позицию, чтобы занять место первого вице-губернатора Белгородской области. Через год, в ноябре 2020 года, Буцаев был вновь назначен на пост главы РЭО.

В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила критику по поводу прогресса в реализации «мусорной реформы» в России. Она выразила удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в реализации реформы за последние шесть месяцев, который, по ее словам, превысил результаты всего предшествующего шестилетнего периода. Были организованы федеральные и региональные координационные центры под руководством губернаторов и Министерства природных ресурсов, что способствовало формированию целостного представления о состоянии дел в области обращения с отходами по всей России.

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Экс-глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назначили на пост заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщается на портале Официального опубликования правовых актов. «Назначить Дениса Буцаева заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в документе.  С февраля 2019 года, когда была основана компания РЭО, Буцаев занимал должность ее руководителя. Однако в ноябре 2019 года он покинул эту позицию, чтобы занять место первого вице-губернатора Белгородской области. Через год, в ноябре 2020 года, Буцаев был вновь назначен на пост главы РЭО. В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила критику по поводу прогресса в реализации «мусорной реформы» в России. Она выразила удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в реализации реформы за последние шесть месяцев, который, по ее словам, превысил результаты всего предшествующего шестилетнего периода. Были организованы федеральные и региональные координационные центры под руководством губернаторов и Министерства природных ресурсов, что способствовало формированию целостного представления о состоянии дел в области обращения с отходами по всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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