Экс-глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назначили на пост заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщается на портале Официального опубликования правовых актов.
«Назначить Дениса Буцаева заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в документе.
С февраля 2019 года, когда была основана компания РЭО, Буцаев занимал должность ее руководителя. Однако в ноябре 2019 года он покинул эту позицию, чтобы занять место первого вице-губернатора Белгородской области. Через год, в ноябре 2020 года, Буцаев был вновь назначен на пост главы РЭО.
В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила критику по поводу прогресса в реализации «мусорной реформы» в России. Она выразила удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в реализации реформы за последние шесть месяцев, который, по ее словам, превысил результаты всего предшествующего шестилетнего периода. Были организованы федеральные и региональные координационные центры под руководством губернаторов и Министерства природных ресурсов, что способствовало формированию целостного представления о состоянии дел в области обращения с отходами по всей России.
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