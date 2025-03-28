Больница и школа повреждены после землетрясения в Казахстане

Больница и школа повреждены после землятресения в Казахстане
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе границы Киргизии и Казахстана (архивное фото)
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе границы Киргизии и Казахстана (архивное фото) Фото:

На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,5.  В результате ЧП, по сообщению администрации Жамбыльской области, повреждены школа, больница и дом культуры. 

«В ночь на 28 марта 2025 года в ряде районов Жамбылской области и городе Тараз зафиксировано землетрясение <...>  По предварительной информации, трещина обнаружена на стене Дома культуры в Каракыстакском районе им. Т. Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал. Информация по остальным объектам уточняется», — сказано в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале администрации Жамбыльской области Казахстана. 

На месте работают представители экстренных служб. Информации о пострадавших нет. 

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На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,5.  В результате ЧП, по сообщению администрации Жамбыльской области, повреждены школа, больница и дом культуры.  «В ночь на 28 марта 2025 года в ряде районов Жамбылской области и городе Тараз зафиксировано землетрясение <...>  По предварительной информации, трещина обнаружена на стене Дома культуры в Каракыстакском районе им. Т. Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал. Информация по остальным объектам уточняется», — сказано в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале администрации Жамбыльской области Казахстана.  На месте работают представители экстренных служб. Информации о пострадавших нет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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