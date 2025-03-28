Больница и школа повреждены после землетрясения в Казахстане

На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,5. В результате ЧП, по сообщению администрации Жамбыльской области, повреждены школа, больница и дом культуры.
«В ночь на 28 марта 2025 года в ряде районов Жамбылской области и городе Тараз зафиксировано землетрясение <...> По предварительной информации, трещина обнаружена на стене Дома культуры в Каракыстакском районе им. Т. Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал. Информация по остальным объектам уточняется», — сказано в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале администрации Жамбыльской области Казахстана.
На месте работают представители экстренных служб. Информации о пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.