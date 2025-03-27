27 марта 2025

Полиция призвала пермяков проверить свои загранпаспорта перед выездом за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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В загранпаспорте могут быть допущены ошибки, отмечают в ГУ МВД по Прикамью
В загранпаспорте могут быть допущены ошибки, отмечают в ГУ МВД по Прикамью Фото:

Жителям Пермского края, которые планируют отправиться на отдых за границу, следует внимательно проверить свои загранпаспорта на возможное наличие в них опечаток. Об на своем сайте предупредило ГУ МВД по региону.

«Уважаемые граждане, приближается летний туристический сезон, а значит, увеличивается количество граждан, приобретающих путевки для отдыха за границей. Просим вас самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории РФ и, в случае обнаружения в заграничных паспортах ошибок, опечаток и неточностей, обращаться в подразделения миграции для их замены в установленном порядке без взимания госпошлины.

URA.RU рассказывало об истории пермяка, в загранпаспорте которого была допущена ошибка: в документе указали «Ермь» вместо «Пермь». Из-за этого горожанин не смог улететь на отдых в Турцию.

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Жителям Пермского края, которые планируют отправиться на отдых за границу, следует внимательно проверить свои загранпаспорта на возможное наличие в них опечаток. Об на своем сайте предупредило ГУ МВД по региону. «Уважаемые граждане, приближается летний туристический сезон, а значит, увеличивается количество граждан, приобретающих путевки для отдыха за границей. Просим вас самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории РФ и, в случае обнаружения в заграничных паспортах ошибок, опечаток и неточностей, обращаться в подразделения миграции для их замены в установленном порядке без взимания госпошлины. URA.RU рассказывало об истории пермяка, в загранпаспорте которого была допущена ошибка: в документе указали «Ермь» вместо «Пермь». Из-за этого горожанин не смог улететь на отдых в Турцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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