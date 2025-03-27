Полиция призвала пермяков проверить свои загранпаспорта перед выездом за рубеж

Жителям Пермского края, которые планируют отправиться на отдых за границу, следует внимательно проверить свои загранпаспорта на возможное наличие в них опечаток. Об на своем сайте предупредило ГУ МВД по региону.
«Уважаемые граждане, приближается летний туристический сезон, а значит, увеличивается количество граждан, приобретающих путевки для отдыха за границей. Просим вас самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории РФ и, в случае обнаружения в заграничных паспортах ошибок, опечаток и неточностей, обращаться в подразделения миграции для их замены в установленном порядке без взимания госпошлины.
URA.RU рассказывало об истории пермяка, в загранпаспорте которого была допущена ошибка: в документе указали «Ермь» вместо «Пермь». Из-за этого горожанин не смог улететь на отдых в Турцию.
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