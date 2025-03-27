Школы Нефтеюганска уходят на дистант

В Нефтеюганске (ХМАО) ученики 1-8 и десятых классов уходят на дистант из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Занятия будут проходить удаленно с 29 марта. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале.
«С 29 марта по 4 апреля включительно образовательный процесс в школах Нефтеюганска будет осуществляться в дистанционном режиме. За исключением учащихся 9 и 11 классов», — следует из сообщения.
Также власти приостановили в городе работу групповых спортивных секций в культурных учреждениях. Массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием несовершеннолетних также отменены.
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