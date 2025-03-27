27 марта 2025

Школы Нефтеюганска уходят на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистант продлится до 4 апреля включительно
Дистант продлится до 4 апреля включительно Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) ученики 1-8 и десятых классов уходят на дистант из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Занятия будут проходить удаленно с 29 марта. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале.

«С 29 марта по 4 апреля включительно образовательный процесс в школах Нефтеюганска будет осуществляться в дистанционном режиме. За исключением учащихся 9 и 11 классов», — следует из сообщения.

Также власти приостановили в городе работу групповых спортивных секций в культурных учреждениях. Массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием несовершеннолетних также отменены.

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В Нефтеюганске (ХМАО) ученики 1-8 и десятых классов уходят на дистант из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Занятия будут проходить удаленно с 29 марта. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале. «С 29 марта по 4 апреля включительно образовательный процесс в школах Нефтеюганска будет осуществляться в дистанционном режиме. За исключением учащихся 9 и 11 классов», — следует из сообщения. Также власти приостановили в городе работу групповых спортивных секций в культурных учреждениях. Массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием несовершеннолетних также отменены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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