Туроператоры из ХМАО экстренно связываются с отдыхающими в Таиланде

Туроператоры экстренно связываются с югорчанами, которые отдыхают в Таиланде. Местные власти объявили режим чрезвычайного происшествия из-за мощного землетрясения в Бангкоке.
«Сразу связались с теми, кто находится на материке. Никто не пострадал. Рейсы вылетают по расписанию. Наши туристы ожидают вылета в аэропорту Бангкока. Пишут, что все хорошо.
Кто-то слышал толчки, в Бангкоке местные особенно, там были сильные толчки. А отдыхающие в Паттайе узнали о землетрясение из новостей», — узнал корреспондент URA.RU у представителя одной из сургутских турфирм.
Несмотря на землетрясение югорские туристы не отказываются от отдыха в Таиланде. «С каждым связались менеджеры, уточнили информацию, актуальна ли поездка. Никто не отменил вылет», — добавила собеседница агентства.
Землетрясение в Юго-Восточной Азии произошло днем 28 марта. Больше всего пострадала столица Таиланда Бангкок и Мьянма — там были зафиксированы толчки магнитудой 7,7 балла. В связи с природным катаклизмом власти Таиланда ввели режим ЧП.
По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, на курортах Таиланда находится 1,5-2 тысячи россиян. Информации о пострадавших россиянах пока нет. Следите за обновлениями в нашем сюжете.
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