27 марта 2025

Туроператоры из ХМАО экстренно связываются с отдыхающими в Таиланде

© Служба новостей «URA.RU»
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Землетрясение миновало отдыхающих в Таиланде югорчан
Землетрясение миновало отдыхающих в Таиланде югорчан Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Туроператоры экстренно связываются с югорчанами, которые отдыхают в Таиланде. Местные власти объявили режим чрезвычайного происшествия из-за мощного землетрясения в Бангкоке.

«Сразу связались с теми, кто находится на материке. Никто не пострадал. Рейсы вылетают по расписанию. Наши туристы ожидают вылета в аэропорту Бангкока. Пишут, что все хорошо.

Кто-то слышал толчки, в Бангкоке местные особенно, там были сильные толчки. А отдыхающие в Паттайе узнали о землетрясение из новостей», — узнал корреспондент URA.RU у представителя одной из сургутских турфирм.

Несмотря на землетрясение югорские туристы не отказываются от отдыха в Таиланде. «С каждым связались менеджеры, уточнили информацию, актуальна ли поездка. Никто не отменил вылет», — добавила собеседница агентства.

Землетрясение в Юго-Восточной Азии произошло днем 28 марта. Больше всего пострадала столица Таиланда Бангкок и Мьянма — там были зафиксированы толчки магнитудой 7,7 балла. В связи с природным катаклизмом власти Таиланда ввели режим ЧП.

По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, на курортах Таиланда находится 1,5-2 тысячи россиян. Информации о пострадавших россиянах пока нет. Следите за обновлениями в нашем сюжете.

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Туроператоры экстренно связываются с югорчанами, которые отдыхают в Таиланде. Местные власти объявили режим чрезвычайного происшествия из-за мощного землетрясения в Бангкоке. «Сразу связались с теми, кто находится на материке. Никто не пострадал. Рейсы вылетают по расписанию. Наши туристы ожидают вылета в аэропорту Бангкока. Пишут, что все хорошо. Кто-то слышал толчки, в Бангкоке местные особенно, там были сильные толчки. А отдыхающие в Паттайе узнали о землетрясение из новостей», — узнал корреспондент URA.RU у представителя одной из сургутских турфирм. Несмотря на землетрясение югорские туристы не отказываются от отдыха в Таиланде. «С каждым связались менеджеры, уточнили информацию, актуальна ли поездка. Никто не отменил вылет», — добавила собеседница агентства. Землетрясение в Юго-Восточной Азии произошло днем 28 марта. Больше всего пострадала столица Таиланда Бангкок и Мьянма — там были зафиксированы толчки магнитудой 7,7 балла. В связи с природным катаклизмом власти Таиланда ввели режим ЧП. По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, на курортах Таиланда находится 1,5-2 тысячи россиян. Информации о пострадавших россиянах пока нет. Следите за обновлениями в нашем сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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