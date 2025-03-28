В районе ХМАО запустят вертолеты вместо автобусов из-за закрытия зимника

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за потепления закрыли зимник Мегион — Покур. Со 2 апреля для перевозки жителей в отдаленные населенные пункты запустят рейсовые вертолеты, сообщила URA.RU пресс-служба администрации района.
«В связи с закрытием с 28 марта 2025 года автозимника город Мегион — село Покур будут отменены выходы пассажирских автобусов по маршрутам Покур — Нижневартовск — Покур и Ларьяк — Нижневартовск — Ларьяк. В целях организации транспортного сообщения со 2 апреля будет открыто движение рейсовых вертолетов МИ-8 по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск», — сообщила агентству пресс-служба.
Автобусное сообщение с Покуром прекратится 28 марта, с Ларьяком — 30 марта. Вертолеты по маршруту будут летать трижды в неделю. Билеты на воздушные суда продают в кассах аэропорта Нижневартовска.
Ранее URA.RU писало, что из-за резкого потепления в Нижневартовском районе ХМАО закрыли движение транспорта по зимней автомобильной дороге. Лед на автозимнике Нижневартовск — Вампугол — Былино стал слишком тонким из-за теплой погоды.
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