В районе ХМАО запустят вертолеты вместо автобусов из-за закрытия зимника

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Рейсовые вертолеты запустят в ХМАО во время весенней распутицы
Рейсовые вертолеты запустят в ХМАО во время весенней распутицы Фото:

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за потепления закрыли зимник Мегион — Покур. Со 2 апреля для перевозки жителей в отдаленные населенные пункты запустят рейсовые вертолеты, сообщила URA.RU пресс-служба администрации района.

«В связи с закрытием с 28 марта 2025 года автозимника город Мегион — село Покур будут отменены выходы пассажирских автобусов по маршрутам Покур — Нижневартовск — Покур и Ларьяк — Нижневартовск — Ларьяк. В целях организации транспортного сообщения со 2 апреля будет открыто движение рейсовых вертолетов МИ-8 по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск», — сообщила агентству пресс-служба.

Автобусное сообщение с Покуром прекратится 28 марта, с Ларьяком — 30 марта. Вертолеты по маршруту будут летать трижды в неделю. Билеты на воздушные суда продают в кассах аэропорта Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что из-за резкого потепления в Нижневартовском районе ХМАО закрыли движение транспорта по зимней автомобильной дороге. Лед на автозимнике Нижневартовск — Вампугол — Былино стал слишком тонким из-за теплой погоды.

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В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за потепления закрыли зимник Мегион — Покур. Со 2 апреля для перевозки жителей в отдаленные населенные пункты запустят рейсовые вертолеты, сообщила URA.RU пресс-служба администрации района. «В связи с закрытием с 28 марта 2025 года автозимника город Мегион — село Покур будут отменены выходы пассажирских автобусов по маршрутам Покур — Нижневартовск — Покур и Ларьяк — Нижневартовск — Ларьяк. В целях организации транспортного сообщения со 2 апреля будет открыто движение рейсовых вертолетов МИ-8 по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск», — сообщила агентству пресс-служба. Автобусное сообщение с Покуром прекратится 28 марта, с Ларьяком — 30 марта. Вертолеты по маршруту будут летать трижды в неделю. Билеты на воздушные суда продают в кассах аэропорта Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что из-за резкого потепления в Нижневартовском районе ХМАО закрыли движение транспорта по зимней автомобильной дороге. Лед на автозимнике Нижневартовск — Вампугол — Былино стал слишком тонким из-за теплой погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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