В Нижневартовске перекроют дороги из-за легкоатлетического кросса. Карта

В Нижневартовске перекроют дороги 20 и 21 сентября из-за «Кросса наций»
В Нижневартовске перекроют дороги 20 и 21 сентября из-за «Кросса наций» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 20 и 21 сентября временно перекроют движение транспорта для проведения спортивных мероприятий. В городе пройдут «Всероссийский день бега „Кросс нации — 2025“» и легкоатлетический забег «Золотая осень», сообщила мэрия.

«В связи с проведением физкультурных мероприятий „Всероссийский день бега „Кросс Нации — 2025“ и „Легкоатлетический забег „Золотая осень“ будет временно ограничено движение транспортных средств по дорогам города Нижневартовска. Улицы Мусы Джалиля и Пикмана перекроют 20 и 21 сентября“, — указано на официальном сайте властей Нижневартовска.

Согласно опубликованным данным, 20 сентября с 7:00 до 16:00 движение перекроют на участке улицы Мусы Джалиля — от улицы 60 лет Октября до улицы Пикмана. На следующий день, 21 сентября, с 7:00 до 14:00 ограничение будет действовать на этом же участке, а также на улице Пикмана — от гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири» до улицы Мусы Джалиля.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на несколько дней перекрывали проспект Победы. Ограничение вводили на время ремонтных дорог.

Перекрытие дорог в Нижневартовске 20 и 21 сентября 2025 года
Перекрытие дорог в Нижневартовске 20 и 21 сентября 2025 года
Фото:

