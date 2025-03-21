В ХМАО из-за потепления полностью закрыт зимник

В Нижневартовском районе из-за потепления полностью прекращено движение по автозимнику Нижневартовск — деревня Вампугол — село Былино. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«С 21 марта 2025 года закрыто движение транспортных средств на зимней автодороге „Нижневартовск- Вампугол- Былино“, — сообщает telegram-канал. Лед на автозимнике стал слишком тонким из-за теплой погоды.
Ранее URA.RU писало о новых ограничениях на зимниках в ХМАО. На автодорогах Березовского и Октябрьского района разрешено проезжать транспорту, вес которых составляет менее 3,5 тонн.
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