В ХМАО из-за потепления полностью закрыт зимник

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В Нижневартовском районе закрыто движение по автозимнику
В Нижневартовском районе закрыто движение по автозимнику Фото:

В Нижневартовском районе из-за потепления полностью прекращено движение по автозимнику Нижневартовск — деревня Вампугол — село Былино. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«С 21 марта 2025 года закрыто движение транспортных средств на зимней автодороге „Нижневартовск- Вампугол- Былино“, — сообщает telegram-канал. Лед на автозимнике стал слишком тонким из-за теплой погоды.

Ранее URA.RU писало о новых ограничениях на зимниках в ХМАО. На автодорогах Березовского и Октябрьского района разрешено проезжать транспорту, вес которых составляет менее 3,5 тонн.

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В Нижневартовском районе из-за потепления полностью прекращено движение по автозимнику Нижневартовск — деревня Вампугол — село Былино. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «С 21 марта 2025 года закрыто движение транспортных средств на зимней автодороге „Нижневартовск- Вампугол- Былино“, — сообщает telegram-канал. Лед на автозимнике стал слишком тонким из-за теплой погоды. Ранее URA.RU писало о новых ограничениях на зимниках в ХМАО. На автодорогах Березовского и Октябрьского района разрешено проезжать транспорту, вес которых составляет менее 3,5 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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