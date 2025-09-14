14 сентября 2025

Житель ХМАО угрожал расправой полицейскому в здании суда

В Нижневартовске задержанный за правонарушение мужчина угрожал расправой полицейскому прямо в здании суда. Судья отправил его в колонию строгого режима, сообщается в telegram-канале «Суды Югры».

«Подсудимый, недовольный действиями полицейского, пресекавшего его нарушение (ст. 19.3 КоАП РФ, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), высказал в его адрес угрозы насилия и физической расправы. Полицейский воспринял угрозы реально, учитывая агрессивное поведение мужчины», — сообщается в telegram-канале.

Суд признал югорчанина виновным по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ему назначено два года исправительной колонии строгого режима.

