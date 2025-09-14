Власти Сургута нашли замену арестованному топ-чиновнику

Власти Сургута (ХМАО) нашли замену арестованному главе депимущества Алексею Дворникову. ДИЗО временно возглавила Оксана Виер. Ранее она работала главой департамента управления муниципальным имуществом и жилполитики, а затем возглавляла депстрой.
«Оксана Виер назначена директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута. К своим обязанностям она приступила с 15 сентября», — сообщает пресс-служба администрации.
По словам источников, это временное решение, пока отсутствует Дворников. «Власти Сургута не могли оставить ключевой департамент без руководства», — сообщает инсайдер.
Ранее мэр Сургута Максим Слепов отказался увольнять главу депимущества Дворникова, попавшего под следствие. Чиновник находится в СИЗО по обвинению в том, что вместе с бывшим вице-мэром Виталием Шаровым продал якобы по заниженной стоимости пакет акций «Агентства воздушных сообщений», которые принадлежали городской администрации.
