14 сентября 2025

Власти Сургута нашли замену арестованному топ-чиновнику

Главой ДИЗО Сургута вместо арестованного Дворникова временно стала Виер
Глава депимущества Сургута Алексей Дворников находится в СИЗО, и ему нашли замену
Глава депимущества Сургута Алексей Дворников находится в СИЗО, и ему нашли замену Фото:

Власти Сургута (ХМАО) нашли замену арестованному главе депимущества Алексею Дворникову. ДИЗО временно возглавила Оксана Виер. Ранее она работала главой департамента управления муниципальным имуществом и жилполитики, а затем возглавляла депстрой.

«Оксана Виер назначена директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута. К своим обязанностям она приступила с 15 сентября», — сообщает пресс-служба администрации.

По словам источников, это временное решение, пока отсутствует Дворников. «Власти Сургута не могли оставить ключевой департамент без руководства», — сообщает инсайдер.

Ранее мэр Сургута Максим Слепов отказался увольнять главу депимущества Дворникова, попавшего под следствие. Чиновник находится в СИЗО по обвинению в том, что вместе с бывшим вице-мэром Виталием Шаровым продал якобы по заниженной стоимости пакет акций «Агентства воздушных сообщений», которые принадлежали городской администрации.

