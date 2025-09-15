Полмиллиона жителей ХМАО выиграли в лотерею

Югорчане за год выиграли в лотерею 200 миллионов рублей
В ХМАО за год 560 тысяч жителей выиграли в лотерею. Общая сумма выигрыша составила более 206 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».
«За год, с сентября 2024-го по сентябрь 2025-го только в ХМАО более 560 тысяч человек приобрели выигрышные билеты. А шесть счастливчиков пополнили ряды лотерейных миллионеров. Общий объем всех выигрышей в регионе превысил 206 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появился новый лотерейный миллионер. Югорчанин выиграл почти три миллиона рублей.
