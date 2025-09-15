Полмиллиона жителей ХМАО выиграли в лотерею

Жители ХМАО за год выиграли в лотерею 200 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане за год выиграли в лотерею 200 миллионов рублей
Югорчане за год выиграли в лотерею 200 миллионов рублей Фото:

В ХМАО за год 560 тысяч жителей выиграли в лотерею. Общая сумма выигрыша составила более 206 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».

«За год, с сентября 2024-го по сентябрь 2025-го только в ХМАО более 560 тысяч человек приобрели выигрышные билеты. А шесть счастливчиков пополнили ряды лотерейных миллионеров. Общий объем всех выигрышей в регионе превысил 206 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появился новый лотерейный миллионер. Югорчанин выиграл почти три миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за год 560 тысяч жителей выиграли в лотерею. Общая сумма выигрыша составила более 206 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Национальной лотереи». «За год, с сентября 2024-го по сентябрь 2025-го только в ХМАО более 560 тысяч человек приобрели выигрышные билеты. А шесть счастливчиков пополнили ряды лотерейных миллионеров. Общий объем всех выигрышей в регионе превысил 206 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появился новый лотерейный миллионер. Югорчанин выиграл почти три миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...