14 сентября 2025

В ХМАО прокуратура заставила Соцфонд назначить жительнице досрочную пенсию

Прокуратура через суд добилась назначения пенсии югорчанке
Прокуратура через суд добилась назначения пенсии югорчанке Фото:

Прокуратура Радужного через суд заставила Фонд пенсионного и социального страхования РФ назначить жительнице досрочную пенсию по старости, в которой ей изначально было отказано. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным решения пенсионного органа и возложении обязанности назначить женщине досрочную страховую пенсия по старости. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, за заявительницей признано право на досрочное назначение пенсии», — сообщается на сайте ведомства.

Югорчанка имеет необходимый стаж работы для того, чтобы выйти на пенсию раньше срока. Однако Соцфонд изначально отказал ей мотивируя свое решение тем, что один из ее детей родился на территории другой страны. Прокуратура обратилась в суд и отстояла права женщины.

