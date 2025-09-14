Власти ХМАО направят миллиарды рублей на соцподдержку и строительство

Власти Югры скорректировали бюджет региона на 2025 год и увеличили расходы на соцподдержку, строительство и помощь многодетным семьям. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«По госпрограмме „Социальное и демографическое развитие“ дополнительно направим 3,7 миллиарда рублей на предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. По госпрограмме „Строительство“ дополнительно выделяем муниципалитетам 624 миллиона рублей на первоочередное переселение из аварийного жилого фонда и предоставление субсидий на приобретение жилья участникам специальной военной операции и их семьям в этом году, а также 1,4 миллиарда рублей на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2026 год», — написал Кухарук.
Кроме того, по решению властей многодетные семьи смогут получить меры поддержки на обучение на детей до 23 лет если они являются инвалидами с детства I и II группы и имеют вторую или третью степень ограничения способности к труду. Либо являются неженатыми участниками СВО, а в случае гибели военнослужащего меры поддержки будут предоставляться следующему по старшинству ребенку.
Также коренные жители Югры получат единовременную выплату при рождении ребенка. «Такое решение позволит дополнительно охватить этой мерой поддержки порядка 200 человек. Ранее пособие предоставлялось только тем коренным жителям, которые имеют статус субъекта права традиционного природопользования», — отметил Кухарук.
