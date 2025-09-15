В ХМАО взлетели цены на такси

В Ханты-Мансийском автономном округе за год выросла стоимость проезда в такси. Поездки в среднем по региону подорожали почти на 7%, сообщает Росстат.
«Проезд в такси в расчете на один километр пути в ХМАО в среднем к началу осени стоил 54,88 рублей. Год назад стоимость была на уровне 51,35 рублей. Рост, соответственно, составил 6,8%», — следует из информации службы статистики, которая есть в распоряжении URA.RU.
Дороже всего среди крупнейших городов Югры такси стоит в Сургуте. Здесь проехать километр стоит больше 61 рубля. А в Нижневартовске средний ценник составляет чуть больше 56 рублей.
Доступнее поездки в Ханты-Мансийске. Здесь водители берут за проезд около 38,5 рублей за километр пути.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала стоимость обучения в автошколах. За год средняя цена курсов выросла более чем на 13%.
