14 сентября 2025

Интерпол задержал в Турции жителя ХМАО, обвиняемого в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обвиняемый в растлении сына заключен в СИЗО
Обвиняемый в растлении сына заключен в СИЗО Фото:

Интерпол МВД России задержал в аэропорту Стамбула и отправил в Россию жителя Сургута, который обвиняется в растлении собственного сына. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«По версии следствия, в 2016–2017 годах фигурант, находясь по месту проживания в Сургуте, совершил в отношении своего сына, не достигшего 14-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера. Об этом факте ребенок сообщил матери только в октябре 2023 года, после чего она сразу обратилась в полицию», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера» и объявили сургутянина в розыск. Узнав об этом, мужчина уехал из России, однако был задержан в Стамбуле силами Интерпола из Югры и их турецких коллег. Сейчас югорчанин заключен под стражу в СИЗО Нижневартовска, расследование продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интерпол МВД России задержал в аэропорту Стамбула и отправил в Россию жителя Сургута, который обвиняется в растлении собственного сына. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «По версии следствия, в 2016–2017 годах фигурант, находясь по месту проживания в Сургуте, совершил в отношении своего сына, не достигшего 14-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера. Об этом факте ребенок сообщил матери только в октябре 2023 года, после чего она сразу обратилась в полицию», — сообщается в telegram-канале ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера» и объявили сургутянина в розыск. Узнав об этом, мужчина уехал из России, однако был задержан в Стамбуле силами Интерпола из Югры и их турецких коллег. Сейчас югорчанин заключен под стражу в СИЗО Нижневартовска, расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...