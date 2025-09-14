Интерпол задержал в Турции жителя ХМАО, обвиняемого в педофилии

Интерпол МВД России задержал в аэропорту Стамбула и отправил в Россию жителя Сургута, который обвиняется в растлении собственного сына. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«По версии следствия, в 2016–2017 годах фигурант, находясь по месту проживания в Сургуте, совершил в отношении своего сына, не достигшего 14-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера. Об этом факте ребенок сообщил матери только в октябре 2023 года, после чего она сразу обратилась в полицию», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера» и объявили сургутянина в розыск. Узнав об этом, мужчина уехал из России, однако был задержан в Стамбуле силами Интерпола из Югры и их турецких коллег. Сейчас югорчанин заключен под стражу в СИЗО Нижневартовска, расследование продолжается.
