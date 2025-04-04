На Пермском тракте легковушка снесла «Газель», погибла пассажирка. Фото

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ДТП произошло в Ревдинском районе (архивное фото)
ДТП произошло в Ревдинском районе (архивное фото) Фото:

На 312-м километре трассы Пермь — Екатеринбург днем 4 апреля отечественная легковушка врезалась в стоящую на обочине «Газель». В аварии погибла пассажирка ВАЗ 2112, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель ВАЗ 2112 госпитализирован с полученными травмами. Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — пояснили в ведомстве.

Инспекторы ДПС организовали проверку на месте аварии. «Напоминаем водителям о важности соблюдения ПДД и максимальной концентрации внимания за рулем», — подчеркнули в ГАИ.

Авария случилась примерно в 15:00
Авария случилась примерно в 15:00
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На 312-м километре трассы Пермь — Екатеринбург днем 4 апреля отечественная легковушка врезалась в стоящую на обочине «Газель». В аварии погибла пассажирка ВАЗ 2112, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель ВАЗ 2112 госпитализирован с полученными травмами. Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — пояснили в ведомстве. Инспекторы ДПС организовали проверку на месте аварии. «Напоминаем водителям о важности соблюдения ПДД и максимальной концентрации внимания за рулем», — подчеркнули в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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