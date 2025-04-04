На 312-м километре трассы Пермь — Екатеринбург днем 4 апреля отечественная легковушка врезалась в стоящую на обочине «Газель». В аварии погибла пассажирка ВАЗ 2112, рассказали в Госавтоинспекции.
«Водитель ВАЗ 2112 госпитализирован с полученными травмами. Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — пояснили в ведомстве.
Инспекторы ДПС организовали проверку на месте аварии. «Напоминаем водителям о важности соблюдения ПДД и максимальной концентрации внимания за рулем», — подчеркнули в ГАИ.
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