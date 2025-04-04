Трамп передумал отключать TikTok в США

TikTok не будут отключать в США еще 75 дней. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Моя администрация очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса. Сделка требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений, поэтому я подписываю указ о том, чтобы TikTok продолжал работать еще 75 дней», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
До последнего решения о продлении работы TikTok в США, Трамп уже подписал указ, который позволял социальной сети функционировать в стране при условии, что американская компания будет владеть половиной китайского бизнеса TikTok. Это условие было частью более широких торговых переговоров между США и Китаем, в рамках которых Трамп предложил возможное снижение пошлин на китайские товары в обмен на успешное завершение сделки по TikTok.
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