04 апреля 2025

Трамп передумал отключать TikTok в США

TikTok не будут отключать в США еще 75 дней
© Служба новостей «URA.RU»
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ТikTok продолжит работу в США
ТikTok продолжит работу в США Фото:

TikTok не будут отключать в США еще 75 дней. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп

«Моя администрация очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса. Сделка требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений, поэтому я подписываю указ о том, чтобы TikTok продолжал работать еще 75 дней», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. 

До последнего решения о продлении работы TikTok в США, Трамп уже подписал указ, который позволял социальной сети функционировать в стране при условии, что американская компания будет владеть половиной китайского бизнеса TikTok. Это условие было частью более широких торговых переговоров между США и Китаем, в рамках которых Трамп предложил возможное снижение пошлин на китайские товары в обмен на успешное завершение сделки по TikTok.

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TikTok не будут отключать в США еще 75 дней. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.  «Моя администрация очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса. Сделка требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений, поэтому я подписываю указ о том, чтобы TikTok продолжал работать еще 75 дней», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.  До последнего решения о продлении работы TikTok в США, Трамп уже подписал указ, который позволял социальной сети функционировать в стране при условии, что американская компания будет владеть половиной китайского бизнеса TikTok. Это условие было частью более широких торговых переговоров между США и Китаем, в рамках которых Трамп предложил возможное снижение пошлин на китайские товары в обмен на успешное завершение сделки по TikTok.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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