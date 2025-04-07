Здание школы в Успеновке (ДНР) использовалось украинскими военными как укрепление. Данное здание представляло значительные сложности для российских военных в ходе операции по освобождению города. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Особую сложность у военнослужащих вызвало взятие двухэтажного здания местной школы, которая стала мощным укреплением противника. Большим препятствием для штурмовиков стал продолжительный участок открытой местности перед населенным пунктом», — отметили в ведомстве. Эта информация подтверждается и видеоотчетами бойцов, где они описывают школу как одну из главных сложностей при освобождении города.
Во время операции в Успеновке российские военные применяли тактику малых групп и мощную огневую поддержку, что включало использование ствольной и реактивной артиллерии, а также ударных и разведывательных дронов. Эти меры позволили эффективно справиться с противником и выполнить поставленные задачи по освобождению территории.
В последнее время активные боевые действия в районе Донецкой и Запорожской областей привели к освобождению нескольких населенных пунктов, включая Мирное и Малые Щербаки. Российские войска, используя тактику малых групп и огневую поддержку, успешно преодолевают укрепленные позиции противника, что демонстрирует их способность адаптироваться к изменчивым условиям на поле боя.
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