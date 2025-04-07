Минобороны: ВСУ использовали школу в Успеновке в качестве укрепления

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ВСУ использовали здание школы в Успеновки в качестве укрытия (архивное фото)
ВСУ использовали здание школы в Успеновки в качестве укрытия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Здание школы в Успеновке (ДНР) использовалось украинскими военными как укрепление. Данное здание представляло значительные сложности для российских военных в ходе операции по освобождению города. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Особую сложность у военнослужащих вызвало взятие двухэтажного здания местной школы, которая стала мощным укреплением противника. Большим препятствием для штурмовиков стал продолжительный участок открытой местности перед населенным пунктом», — отметили в ведомстве. Эта информация подтверждается и видеоотчетами бойцов, где они описывают школу как одну из главных сложностей при освобождении города.

Во время операции в Успеновке российские военные применяли тактику малых групп и мощную огневую поддержку, что включало использование ствольной и реактивной артиллерии, а также ударных и разведывательных дронов. Эти меры позволили эффективно справиться с противником и выполнить поставленные задачи по освобождению территории.

В последнее время активные боевые действия в районе Донецкой и Запорожской областей привели к освобождению нескольких населенных пунктов, включая Мирное и Малые Щербаки. Российские войска, используя тактику малых групп и огневую поддержку, успешно преодолевают укрепленные позиции противника, что демонстрирует их способность адаптироваться к изменчивым условиям на поле боя.

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Здание школы в Успеновке (ДНР) использовалось украинскими военными как укрепление. Данное здание представляло значительные сложности для российских военных в ходе операции по освобождению города. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Особую сложность у военнослужащих вызвало взятие двухэтажного здания местной школы, которая стала мощным укреплением противника. Большим препятствием для штурмовиков стал продолжительный участок открытой местности перед населенным пунктом», — отметили в ведомстве. Эта информация подтверждается и видеоотчетами бойцов, где они описывают школу как одну из главных сложностей при освобождении города. Во время операции в Успеновке российские военные применяли тактику малых групп и мощную огневую поддержку, что включало использование ствольной и реактивной артиллерии, а также ударных и разведывательных дронов. Эти меры позволили эффективно справиться с противником и выполнить поставленные задачи по освобождению территории. В последнее время активные боевые действия в районе Донецкой и Запорожской областей привели к освобождению нескольких населенных пунктов, включая Мирное и Малые Щербаки. Российские войска, используя тактику малых групп и огневую поддержку, успешно преодолевают укрепленные позиции противника, что демонстрирует их способность адаптироваться к изменчивым условиям на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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