На главном бизнес-мероприятии Екатеринбурга ждут политолога Маркова

В Екатеринбург для участия во Всероссийском форуме «Финмаркет», который проходит в столице Урала третий раз, приедет политолог Сергей Марков. Организаторами события, посвященного ключевым подходам к инвестированию, выступают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), правительство региона и администрация Екатеринбурга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СОФПП, «Финмаркет» пройдет на двух площадках: 14 мая в центре «Екатеринбург-ЭКСПО», а 15 — в креативном кластере «Домна».
«Будут различные форматы: выступления, дискуссии, выставка участников финансового рынка, консультации по мерам поддержки и мобильный пункт Почты России, откуда с форума можно будет отправить открытку. Событий много, в МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“ — более масштабные, в „Домне“ — более камерные, но не менее интересные. Например, тему искусственного интеллекта обсудят доцент, кандидат и доктор наук. Будет серия полезных секций про разнообразные инструменты инвестирования», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев. Участие в форуме будет бесплатным, но нужна предварительная регистрация на сайте.
Среди других хедлайнеров мероприятия — экономист и телеведущий Михаил Хазин, основатель и владелец международной компании Macroscope Consulting Гарретт Джонстон, инвестбанкир Евгений Коган, специалист трансграничной торговли из ОАЭ Науаль Хаддух.
В формате панельной дискуссии Сергей Марков выступит на тему «Стратегические и тактические маневры российской экономики. Между Сциллами и Харибдами». Михаил Хазин даст прогнозы на ближайшее будущее и расскажет, куда смотреть бизнесу. Гарретт Джонстон поднимет тему пятой промышленной революции. Евгений Коган поделится нетривиальными инвестиционными решениями и своим видением будущего. Науаль Хаддух поделится своим опытом проведения крупных международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Форум „Финмаркет“ стал узнаваемым брендом нашего региона, на котором собираются эксперты российского и мирового масштаба. Они съезжаются из разных уголков, чтобы поделиться своим видением ситуации на глобальных рынках и обсудить влияние на локальные стратегии, показать реальные примеры», — рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
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