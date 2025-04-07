Врио свердловского губернатора Денис Паслер встретился со спикером законодательного собрания Людмилой Бабушкиной, с которой уже работал, когда сам был депутатом с 2008 по 2011 годы. Он выразил уверенность, что взаимоотношения и дальше будут такими же конструктивными и плодотворными. Детали встречи сообщает управление информационной политики заксобрания.
«Рад, Людмила Валентиновна, с вами опять поработать. У нас всегда были теплые отношения с депутатами, с вами. Искренне верю и знаю, что так и будет продолжаться. Жду, конечно, вопросы, которые будут возникать у депутатов, уверен, что взаимоотношения у нас будут такие же конструктивные и плодотворные, направленные на развитие области», — заявил Денис Паслер.
Бабушкина отчиталась ему, что 22 апреля состоится заседание заксобрания, на котором, предварительно, рассмотрят 24 вопроса. А 10 апреля будет совет парламента, где окончательно сформируют повестку. «Ждём решений на заседании правительства ещё по ряду законопроектов, ну и конечно заслушаем доклад о состоянии законодательства, где проанализированы не только законы и постановления законодательного собрания, но и указы губернатора, постановления правительства и нормативные акты органов местного самоуправления», — рассказала она. Также Бабушкина отчиталась главе региона, какие меры депутаты приняли в поддержку участников специальной военной операции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!