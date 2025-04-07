РКН предупредил о блокировке иностранных провайдеров

Роскомнадзор (РКН) предупреждает о возможности ограничения работы зарубежных провайдеров хостинга на территории России, если они не будут соблюдать требования российского законодательства, включая закон № 406-ФЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Среди требований — обеспечение безопасности информации и взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории России», — отметили в РКН, их сообщение передает РБК. Эта мера направлена на обеспечение безопасности информации и предотвращение использования зарубежных хостинг-провайдеров, которые не отвечают требованиям российских законов.
В дополнение к этому, РКН предупредил российские организации о возможных рисках сотрудничества с зарубежными провайдерами. В ведомстве указали на угрозы, связанные с политическими решениями, несанкционированным доступом и распространением запрещенного контента. РКН рекомендует использовать услуги тех зарубежных провайдеров, которые добросовестно выполняют российские законы и включены в реестр провайдеров хостинга, чтобы обеспечить защиту от DDoS-атак и других угроз.
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