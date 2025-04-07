РКН предупредил о блокировке иностранных провайдеров

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РКН может заблокировать иностранных провайдеров из-за нарушения закона
РКН может заблокировать иностранных провайдеров из-за нарушения закона Фото:

Роскомнадзор (РКН) предупреждает о возможности ограничения работы зарубежных провайдеров хостинга на территории России, если они не будут соблюдать требования российского законодательства, включая закон № 406-ФЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  Среди требований — обеспечение безопасности информации и взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории России», — отметили в РКН, их сообщение передает РБК. Эта мера направлена на обеспечение безопасности информации и предотвращение использования зарубежных хостинг-провайдеров, которые не отвечают требованиям российских законов.

В дополнение к этому, РКН предупредил российские организации о возможных рисках сотрудничества с зарубежными провайдерами. В ведомстве указали на угрозы, связанные с политическими решениями, несанкционированным доступом и распространением запрещенного контента. РКН рекомендует использовать услуги тех зарубежных провайдеров, которые добросовестно выполняют российские законы и включены в реестр провайдеров хостинга, чтобы обеспечить защиту от DDoS-атак и других угроз.

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Роскомнадзор (РКН) предупреждает о возможности ограничения работы зарубежных провайдеров хостинга на территории России, если они не будут соблюдать требования российского законодательства, включая закон № 406-ФЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  Среди требований — обеспечение безопасности информации и взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования. «С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории России», — отметили в РКН, их сообщение передает РБК. Эта мера направлена на обеспечение безопасности информации и предотвращение использования зарубежных хостинг-провайдеров, которые не отвечают требованиям российских законов. В дополнение к этому, РКН предупредил российские организации о возможных рисках сотрудничества с зарубежными провайдерами. В ведомстве указали на угрозы, связанные с политическими решениями, несанкционированным доступом и распространением запрещенного контента. РКН рекомендует использовать услуги тех зарубежных провайдеров, которые добросовестно выполняют российские законы и включены в реестр провайдеров хостинга, чтобы обеспечить защиту от DDoS-атак и других угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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