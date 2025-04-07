07 апреля 2025

В Екатеринбурге водитель грузовика уснул за рулем и влетел в припаркованные авто. Фото

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Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, полиция, гибдд, инспектор дпс
В аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга утром 8 апреля водитель самосвала уснул за рулем и снес припаркованные вдоль дороги легковушку и два грузовика. На место аварии экстренно прибыли спасатели и инспекторы ДПС, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель, управлявший грузовым автомобилем Volvo, следуя по улице Академика Ландау в направлении улицы Вильгельма де Геннина, уснул за рулем, что привело к столкновению с тремя стоящими транспортными средствами», — пояснили в ведомстве. Никто не пострадал.

За рулем находился 33-летний мужчина с 16-летним стажем вождения. Сотрудники полиции организовали расследование, в ходе которого проверят соблюдение режима труда и отдыха водителя.

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В Академическом районе Екатеринбурга утром 8 апреля водитель самосвала уснул за рулем и снес припаркованные вдоль дороги легковушку и два грузовика. На место аварии экстренно прибыли спасатели и инспекторы ДПС, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель, управлявший грузовым автомобилем Volvo, следуя по улице Академика Ландау в направлении улицы Вильгельма де Геннина, уснул за рулем, что привело к столкновению с тремя стоящими транспортными средствами», — пояснили в ведомстве. Никто не пострадал. За рулем находился 33-летний мужчина с 16-летним стажем вождения. Сотрудники полиции организовали расследование, в ходе которого проверят соблюдение режима труда и отдыха водителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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