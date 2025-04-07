В Академическом районе Екатеринбурга утром 8 апреля водитель самосвала уснул за рулем и снес припаркованные вдоль дороги легковушку и два грузовика. На место аварии экстренно прибыли спасатели и инспекторы ДПС, рассказали в Госавтоинспекции.
«Водитель, управлявший грузовым автомобилем Volvo, следуя по улице Академика Ландау в направлении улицы Вильгельма де Геннина, уснул за рулем, что привело к столкновению с тремя стоящими транспортными средствами», — пояснили в ведомстве. Никто не пострадал.
За рулем находился 33-летний мужчина с 16-летним стажем вождения. Сотрудники полиции организовали расследование, в ходе которого проверят соблюдение режима труда и отдыха водителя.
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