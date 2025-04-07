Происшествия ДТП В Екатеринбурге водитель грузовика уснул за рулем и влетел в припаркованные авто. Фото 08 апреля 2025 в 09:54 Размер текста - 17 + В аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга утром 8 апреля водитель самосвала уснул за рулем и снес припаркованные вдоль дороги легковушку и два грузовика. На место аварии экстренно прибыли спасатели и инспекторы ДПС, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель, управлявший грузовым автомобилем Volvo, следуя по улице Академика Ландау в направлении улицы Вильгельма де Геннина, уснул за рулем, что привело к столкновению с тремя стоящими транспортными средствами», — пояснили в ведомстве. Никто не пострадал. За рулем находился 33-летний мужчина с 16-летним стажем вождения. Сотрудники полиции организовали расследование, в ходе которого проверят соблюдение режима труда и отдыха водителя. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Академическом районе Екатеринбурга утром 8 апреля водитель самосвала уснул за рулем и снес припаркованные вдоль дороги легковушку и два грузовика. На место аварии экстренно прибыли спасатели и инспекторы ДПС, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель, управлявший грузовым автомобилем Volvo, следуя по улице Академика Ландау в направлении улицы Вильгельма де Геннина, уснул за рулем, что привело к столкновению с тремя стоящими транспортными средствами», — пояснили в ведомстве. Никто не пострадал. За рулем находился 33-летний мужчина с 16-летним стажем вождения. Сотрудники полиции организовали расследование, в ходе которого проверят соблюдение режима труда и отдыха водителя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям