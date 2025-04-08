Войска США уходят из ключевого хаба поддержки Украины в Польше

США вывозят свои войска и оборудования из логистического хаба в польской Ясенке. Данный хаб является одним из ключевых звеньев помощи Украины. Информация приводится на сайте командования США по Европе и Африке.
«Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала США из Ясенки, Польша, в другие места в стране», — говорится на сайте. Решение объясняется оптимизацией военных операций США, повешению уровня поддержки союзников. По словам военных, этот шаг позволит сэкономить «десятки миллионов долларов».
Командование уточняет, что «работа по содействию Украине через Ясенку» будет продолжена под руководством Польши и НАТО. Военное присутствие США в Ясенке установлено в 2022 году после начала российской спецоперации на Украине.
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